Publicado por Santiago Ospital 2 de abril, 2025

Amazon lanzó una oferta contrarreloj para adquirir TikTok, según reveló The New York Times. La propuesta se conoce tan solo tres días antes de que la red social china quede prohibida en todo territorio nacional si no cambia de dueño.

La Administración Trump prorrogó hasta el 5 de abril el ultimátum de su antecesora, que había establecido la fecha límite en enero. El presidente aseguró que le gustaría que "TikTok siguiera viva" y que hay "muchos compradores potenciales". De momento, sin embargo, no se ha anunciado ningún acuerdo.

Con la información del NYT, Amazon añade su nombre a un desfile de nombres que abarca desde influencers como Jimmy Donaldson (MrBeast) hasta la tecnológica Oracle, pasando por el inversor de Shark Tank Kevin O’Leary y el empresario Frank McCourt.

Según las fuentes consultadas por el periódico neoyorquino, la compañía de Jeff Bezos realizó la oferta mediante una carta al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick. Sin embargo, las mismas pusieron en duda la seriedad de la propuesta.

Amazon no ha emitido declaraciones. En febrero de este año la compañía dio fin a Inspire, una aplicación de video emulaba a TikTok. Aunque alcanzó acuerdos con plataformas de video de otras compañías para ofrecer sus servicios de retail, como con Instagram y Snap, la adquisición de TikTok representaría un paso más en la integración de su web de ventas con una red social.

El futuro de TikTok se encuentra en vilo desde que el anterior Congreso sancionó una ley para obligar a su dueña china, ByteDance, a vender la plataforma a una compañía americana. Los legisladores detrás de la prohibición alegaron problemas de seguridad, cuestionando el acceso que el Partido Comunista Chino pudiera tener a datos sensibles de los usuarios, almacenados en China.

En respuesta, la compañía dio de baja todo su servicio y apeló públicamente al entonces presidente electo Trump, quien estuvo de acuerdo en aplazar el veto. Tras eso, la red social volvió a habilitar sus servicios a usuarios viejos y nuevos.

Desde ByteDance se negaron a vender su producto estrella a nivel internacional, que tan solo en Estados Unidos suma más de 170 millones de usuarios. Por su parte, Trump se reunirá el miércoles con su equipo para dialogar sobre posibles inversores, según reporta AP.