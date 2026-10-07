Anna Politkovskaya, la periodista asesinada que 'predijo' el futuro de Rusia

Un hombre sostiene un periódico en el que aparece una foto de la periodista de investigación Anna Politkovskaya AFP

Publicado por AFP 7 de octubre, 2026

La periodista rusa asesinada Anna Politkovskaya, abatida a tiros frente a su domicilio de Moscú en 2006, había "predicho" la trayectoria de Rusia bajo el mandato de Vladímir Putin, según declaró su editor a la AFP antes del 20.º aniversario de su muerte.

Politkovskaya había informado sin miedo sobre la guerra en Chechenia y el ascenso de Putin, advirtiendo de sus tendencias autoritarias en un momento en que era bien recibido y cortejado en Occidente.

Fue abatida a tiros en el ascensor de su bloque de pisos, en el centro de Moscú, el 7 de octubre de 2006, el día en que Putin cumplía 54 años.

Su asesinato supuso un punto de inflexión para el periodismo ruso.

Dos décadas después, Putin sigue en el poder, la guerra de Moscú contra Ucrania —que ha causado cientos de miles de muertos— cumple su quinto año, y la represión interna ha alcanzado niveles que no se veían desde la era soviética.

"Todo lo que está ocurriendo en Rusia ya lo predijo Anna Politkovskaya en los libros que publicó antes de su muerte", afirmó Serguéi Sokolov, el editor de la legendaria reportera en el periódico Novaya Gazeta, donde trabajaba.

Moscú ha calificado a su periódico, Novaya Gazeta, de "agente extranjero".

"En aquel momento, nadie le creyó y decían que estaba exagerando los peligros y los temores", afirmó Sokolov.

Mientras Occidente acogía con los brazos abiertos a Putin a principios de la década de 2000 —un líder autoritario recibido con cautela tras el caos de la década anterior—, Politkovskaya advirtió de que los periodistas rusos tendrían que mostrar "una servilidad total hacia Putin" o enfrentarse a la muerte o a la cárcel.

Rusia, dijo, se estaba "precipitando de nuevo hacia un abismo soviético".

Los autores materiales de su asesinato están en prisión, pero nunca se ha revelado el nombre de la persona o personas que ordenaron el asesinato.

Al ser preguntado al respecto en 2021, Putin afirmó que sus organismos "hicieron todo lo posible por esclarecer estos crímenes".

"Nada podía hacerla desviarse"

Tras su muerte, Politkovskaya se ha convertido en una figura aún más emblemática para los periodistas rusos — inspirando a una generación de periodistas de investigación a los que nunca conoció y que ahora se ven obligados a trabajar en el exilio.

Con Rusia en guerra en Ucrania, sus reportajes desde ambos lados de la línea del frente en las guerras de Chechenia han cobrado una nueva relevancia.

Cubrió los crímenes de guerra cometidos tanto por el ejército ruso como por los rebeldes chechenos y presionó a ambos para que evacuaran a la población civil.

En 2002, entró en un teatro de Moscú que había sido tomado por rebeldes chechenos para intentar conseguir la liberación de los rehenes.

"Los terroristas me habían elegido como la persona con la que querían hablar, no pude negarme", declaró más tarde.

Más de 130 rehenes perderían la vida cuando las fuerzas especiales lanzaron gas al teatro y asaltaron el edificio.

"Lo que más destacaba en ella era su tenacidad: nada podía hacerla desviarse del tema o la idea que se había propuesto", recordó Sokolov, su editor.

Esa escuela de periodismo yace ahora prácticamente en ruinas.

Años de presión por parte del Kremlin han culminado en unos niveles de censura sin precedentes desde la época de la Unión Soviética.

Si Politkovskaya estuviera viva, Sokolov estaba seguro: "sin duda no habría podido quedarse callada".

En sus últimos años, Politkovskaya se había convertido en una feroz crítica de Ramzán Kadyrov, a quien entonces se preparaba para ser el futuro líder de Chechenia.

Lo apodó "pequeño dragón" y lo acusó de tener vía libre para gobernar brutalmente la región devastada por la guerra a cambio de su lealtad al Kremlin.

Kadyrov, por su parte, la tildó de "enemiga del pueblo checheno" y juró que "respondería" por sus críticas hacia él.