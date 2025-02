Nueva York: aplazan el juicio por corrupción del alcalde demócrata Eric Adams

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 21 de febrero, 2025

Un juez de Nueva York dijo este viernes que no desestimaría de inmediato el caso de corrupción contra el alcalde demócrata Eric Adams. Ordenó que el juicio se retrase.

La decisión del juez se da luego de que el Departamento de Justicia de la Administración Trump le había pedido que retirara los cargos contra el demócrata.

“El juez federal de Manhattan, Dale Ho, ordenó que se aplazara el juicio por corrupción de Adams del 21 de abril y nombró al ex Procurador General de los Estados Unidos, Paul Clement, para argumentar en contra de la posición del Departamento de Justicia de que el caso del alcalde debería ser desestimado”, explicó The New York Post, que informó sobre la medida.

En una orden de cinco páginas, el juez detalló que era necesario escuchar tal argumento porque el Departamento de Justicia tomó la misma posición que la defensa de Adams.

La situación se conoce el mismo día en el que se informó que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, no se plantea destituir al alcalde de Nueva York, Eric Adams, pero sí que tomará medidas para que las autoridades estatales supervisen más a fondo las actividades de la ciudad.

Así lo adelantó el New York Times este jueves, quien cita a dos fuentes de la Administración estatal relacionados con la futura medida de la gobernadora demócrata. De acuerdo con el reporte, Hochul las nuevas medidas podrían recortar la independencia del alcalde Adams.

La fiscal encargada del caso renunció tras la orden del DOJ de retirarle los cargos



Hace una semana, la fiscal federal interina, Danielle Sassoon, quien había sido designada por la Administración del presidente Donald Trump para liderar la oficina que procesaba al alcalde de Nueva York, Eric Adams, por un caso de presunta corrupción, presentó su renuncia en una carta donde explicó que, a pesar de que su equipo planeaba acusarlo de mentirle al FBI y de destruir pruebas, el Departamento de Justicia (DOJ) ordenó que se retirara el caso. Además de Sassoon, otros altos funcionarios también renunciaron en señal de protesta.

En su carta de ocho páginas, Sassoon explicó que la decisión del DOJ le otorgó indulgencia al alcalde demócrata de la Gran Manzana a cambio de que este cumpliera con las órdenes del presidente Trump en materia migratoria.