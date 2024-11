Trump designa a su amigo e inversor judío Steve Witkoff como enviado especial para Medio Oriente

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 12 de noviembre, 2024

Donald Trump designó a Steve Witkoff como nuevo enviado especial para Medio Oriente. El presidente electo continúa dándole forma a su gabinete y grupo de funcionarios y asesores más cercanos para su segunda Administración. Witkoff es amigo personal de Trump y un destacado hombre de negocios de Nueva York.

Witkoff es amigo personal del presidente electo y estaban jugando al golf juntos durante el segundo intento de asesinato en Florida. Ambos se conocieron mientras Witkoff trabajaba como abogado de bienes raíces para el bufete Dreyer & Traub.

"Me complace anunciar que he nombrado a Steven C. Witkoff como Enviado Especial a Oriente Medio. Steve es un líder muy respetado en los negocios y la filantropía, que ha hecho más fuertes y prósperos todos los proyectos y comunidades en los que ha participado. Steve será una voz implacable a favor de la PAZ, y hará que todos nos sintamos orgullosos", expresó Trump en un comunicado.

Según informaron desde The Times of Israel, el inversor fue "un conducto hacia la comunidad empresarial judía" durante esta última campaña presidencial.

Witkoff habló durante la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde celebró su amistad con Trump y lo humanizó ante los delegados del partido. Fue presentado por su hijo, Zach, mientras sonaba la canción 'An American Trilogy' de Elvis Presley.

"Pensé en esa canción después de que le dispararan a mi querido amigo hace unos días, le llamé. Esperaba dejarle un mensaje de voz, así que me sorprendió cuando contestó al teléfono. Pero cogió el teléfono y me dijo: 'Hola, Steve, me alegro mucho de que me hayas llamado, ¿Cómo estás?' Me sorprendió, pero no debería haberme sorprendido. Conozco a este hombre muy bien. El presidente Trump es el hombre más amable y compasivo que he conocido en mi vida", expresó el nuevo enviado especial para Medio Oriente.