'Machistas', 'racistas'... la izquierda se vuelve contra los hispanos que votaron a Trump

Panelistas de 'The View' analizan las elecciones The View/YouTube.

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 8 de noviembre, 2024

¿Por qué los latinos votaron a Trump? "Misoginia y sexismo". Esa es la lección del decisivo apoyo de los hispanos a Donald Trump para la analista de ABC News Sunny Hostin.

Hostin formuló la misma pregunta, en sus términos: "¿Por qué creen que los hombres latinos votaron a favor de alguien que dice que va a deportar a la mayoría de su comunidad?". La respuesta no fue la inflación, la crisis fronteriza, coincidencias ideológicas, errores de Harris... "Misoginia y sexismo".

Misoginia, sexismo… y racismo, según Joy Reid: "Hay un gran elemento, para ser honesta, de anti-negritud en mucho de esto". A su explicación añadió también, hablando desde su experiencia como hija de africanos, que los inmigrantes suelen querer "estar con el bando que ondea la bandera más grande". "Encajar".

El interrogante -por qué los hispanos votaron republicano- se volvió en las últimas horas en uno de los temas candentes en el análisis post elecciones. Aunque algunos analistas en la prensa progresista aventuraron respuestas como coincidencias con la agenda de los republicanos o rechazo con la de los demócratas, otros como Hostin y Reid optaron por motivos subterráneos y oscuros. O, en otras palabras, descalificaciones.

Lo mismo hizo el reconocido presentador de MSNBC Joe Scarborough: "Los demócratas tienen que ser maduros y honestos. Tienen que reconocer, 'Sí, hay misoginia'. Pero no es sólo misoginia en los hombres blancos, es misoginia de los hombres hispanos, es en los hombres negros".

También, sostuvo que podía ser un problema racial de los hispanos: "Muchos votantes hispanos tienen problemas con los candidatos negros". "No quieren a una mujer negra como presidenta de los Estados Unidos".

El reverendo Al Sharpton, invitado a The Morning Joe, estuvo de acuerdo y añadió que los hispanos, además, tienen problemas con "otros hispanos" (refiriéndose a los inmigrantes). Otro invitado de MSNBC pareció dar la razón al activista, aunque, probablemente, no como esperaba: el presentador latino Victor Martinez aseguró que "el hombre latino no quiere una mujer de presidente". "Esa es la realidad de una cultura machista".

Insultos de un jefe de Estado



Periodistas y analistas no fueron los únicos que divisaron motivos censurables detrás del voto hispano por Trump. El presidente colombiano Gustavo Petro, de izquierda y crítico habitual de Trump, promovió como explicación la "teoría de la escalera": "Si logras beneficios, tiras la escalera para que la gente como tú no suba".