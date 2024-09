Eric Adams es acusado por un gran jurado y se convierte en el primer alcalde en la historia de NYC en enfrentar cargos federales en funciones: reporte

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 25 de septiembre, 2024

Tras una serie de investigaciones contra altos asesores y funcionarios cercanos de su Administración, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, fue acusado por un gran jurado de cargos penales federales, según confirmaron fuentes anónimas a diversos medios de comunicación nacionales.

El diario The New York Times fue el primer medio que reveló la acusación contra Adams, pero la misma, al momento de publicar este artículo, permanece sellada, por lo que no se tienen detalles sobre los cargos que enfrenta el alcalde.

Sin embargo, se espera que la acusación sea revelada formalmente el jueves por el fiscal federal Damian Williams.

Adams ya reaccionó a la noticia de la acusación en su contra, afirmando en una declaración que la Justicia está siendo instrumentalizada en su contra y que seguirá liderando la ciudad.

“Mis queridos neoyorquinos, ahora creo que el gobierno federal tiene la intención de acusarme de algún delito. Si así fuera, esos cargos serían completamente falsos, basados en mentiras”, dijo Adams, en una alocución de más de dos minutos.

“Pero no sería sorprendente. Siempre supe que si me mantenía firme ante todos ustedes, sería un objetivo, y lo fui. Durante meses, se han filtrado rumores y se ha tratado de socavar mi credibilidad y pintarme como culpable. La semana pasada, registraron la casa de nuestro nuevo comisionado de policía, buscando documentos de hace 20 años, solo una semana después de que se uniera a mi administración. Ya basta. Lucharé contra estas injusticias con todas mis fuerzas y mi espíritu. Si me acusan, sé que soy inocente. Solicitaré un juicio inmediato para que los neoyorquinos puedan escuchar la verdad”.

Lo que sí es seguro es que Adams se convirtió en el primer alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York en ser imputado mientras está en funciones, un hecho que ha provocado la división interna de los demócratas en el estado, que ahora piden públicamente su dimisión.

Antes de que se revelara la acusación, la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) pidió abiertamente la renuncia de Adams, argumentando que no puede seguir en el cargo producto de las investigaciones en su contra.

“No veo cómo el alcalde Adams puede seguir gobernando la ciudad de Nueva York. La avalancha de renuncias y vacantes amenaza la función gubernamental. Las investigaciones incesantes harán imposible contratar y retener a una administración calificada. Por el bien de la ciudad, debería dimitir”.

Si Adams decidiera renunciar, sería reemplazado por el defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, quien luego debe convocar una elección especial.

Si Adams decide mantenerse en el cargo, lo que se presume tras su primera reacción a la acusación, la gobernadora Kathy Hochul aún tendría el poder para destituir al alcalde.

Todavía la gobernadora demócrata no se pronunció sobre el asunto.

La acusación contra el alcalde demócrata marca una caída sorprendente para una figura política en ascenso. Adams, un excapitán de la Policía, que ganó las elecciones hace casi tres años prometiendo ley y orden y posicionándose como un demócrata moderado, hizo historia al convertirse en el segundo alcalde negro de la ciudad más grande del país.

Sin embargo, a lo largo del último año, el legado y el historial de Adams se mancharon a medida que las investigaciones federales se enfocaron sobre sus principales asesores, generando una serie de citaciones, registros y renuncias de alto nivel que han provocado una gran crisis en el seno de la alcaldía de Nueva York.

Su popularidad también ha disminuido a medida que personas cercanas han caído en grandes problemas legales. Por ejemplo, el exfuncionario principal de seguridad de edificios de Adams, Eric Ulrich, fue acusado en 2023 de aceptar $150,000 en sobornos y regalos a cambio de favores políticos, incluido acceso al alcalde.

Ulrich, quien se declaró inocente, está actualmente luchando contra los cargos.

Las investigaciones contra Adams salieron a la luz por primera vez el 2 de noviembre de 2023, cuando agentes del FBI realizaron una redada en la casa de Brianna Suggs, la principal recaudadora de fondos de Adams.

Días después, agentes del FBI confiscaron los teléfonos y el iPad de Adams cuando salía de un evento en Manhattan.

10 meses más tarde, el 4 de septiembre, las fuerzas del orden federales incautaron dispositivos electrónicos de altos funcionarios de la ciudad, incluyendo al comisionado de Policía de la ciudad, el canciller de escuelas, el vicealcalde de seguridad pública y el el primer vicealcalde.

A pesar de las investigaciones contra funcionarios cercanos, Adams ha dicho en reiteradas ocasiones que no está al tanto de ninguna irregularidad.

El miércoles, en línea con lo que ha defendido durante meses de investigaciones, el demócrata prometió permanecer en el cargo.

“Los neoyorquinos conocen mi historia. Saben de dónde vengo. He estado luchando contra la injusticia toda mi vida. Esa lucha ha continuado como su alcalde. A pesar de nuestras súplicas, cuando el Gobierno federal no hizo nada, ya que sus políticas de inmigración fallidas sobrecargaron nuestro sistema de refugios sin ningún alivio, puse a la gente de Nueva York por delante del partido y la política”, dijo Adams.

“Ahora, si me acusan, muchos pueden decir que debería renunciar porque no puedo administrar la ciudad mientras lucho por el caso. También puedo entender cómo los neoyorquinos comunes estarían preocupados de que no pueda hacer mi trabajo mientras me enfrento a la acusación. Pero he estado enfrentando estas mentiras durante meses, desde que comencé a hablar por todos ustedes y comenzó su investigación, sin embargo, la ciudad ha seguido mejorando. No se equivoquen, me eligieron para liderar esta ciudad y la lideraré. Humildemente pido sus oraciones y su paciencia mientras llevamos esto a cabo. Dios los bendiga y Dios bendiga a la ciudad de Nueva York. Gracias”.