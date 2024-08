Trump dijo que el intento de asesinato no cambia su opinión de que los estadounidenses “necesitan armas para protegerse”

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 9 de agosto, 2024

El expresidente Donald Trump aseguró este jueves que el intento de asesinato que sufrió el pasado 13 de julio en Butler, Pensilvania, no ha cambiado la opinión que tiene sobre el derecho a portar armas.

Sucedió durante una rueda de prensa que dio el candidato republicano a las presidenciales en su residencia de Mar-A-Lago y que retransmitió Newsmax.

En ella, un periodista le preguntó si había cambiado su opinión sobre el derecho a portar armas de los estadounidenses tras ser baleado en la oreja durante un mitin electoral con una AR-15 que disparó Thomas Matthew Crooks.

Trump aseguró que no, que su opinión no había cambiado mientras criticaba a la candidata demócrata por intentar abolir el derecho a portar armas:

"No, no lo hizo. Mira, si quitas las armas - [Y Harris] quiere quitarle el arma a todo el mundo - Si las quitas... No puedes hacerlo porque la gente las necesita para protegerse. Ahora, el entretenimiento, lo quieren para cazar, cosas diferentes. Pero en este país necesitan las armas para protegerse. La gente que vive en el bosque no va a tener un arma". Donald Trump, expresidente y candidato republicano a las elecciones presidenciales 2024.

Es más, el magnate aseguró que la ley estadounidense está diseñada de la forma correcta y que, como ya estaba incluido el derecho a portar armas en la Constitución, eso ha evitado más masacres. Lo contrario a lo que sucedió en otros países en los que se acaba de legalizar el derecho a llevar armas y que, aseguró, si han visto cómo aumenta su tasa de criminalidad:

"Si nos fijamos en algunos países, no quiero meterlos en problemas. Pero algunos países han hecho lo contrario. Tenían leyes muy estrictas sobre las armas, y ahora han tomado el camino contrario, permitiendo que la gente tenga armas; en un caso, animaron a la gente a salir y conseguir armas, y la delincuencia ha descendido un 29 %". Donald Trump, expresidente y candidato republicano a las elecciones presidenciales 2024.

Junto con esto, señaló Breitbart, el candidato republicano a las elecciones presidenciales 2024 también criticó a sus oponentes demócratas asegurando que ellos habían fallado en algo primordial para los estadounidenses: que el Gobierno les ofreciese seguridad:

"La gente quiere seguridad. Quiere protección. Quiere respeto por nuestro país en todo el mundo. No quiere esta horrible cultura que se está desarrollando, una cultura sin sentido común. Es realmente una cultura sin sentido común y no es lo que nadie quiere." Donald Trump, expresidente y candidato republicano a las elecciones presidenciales 2024.

En concreto, Trump criticó a los demócratas por no ofrecer a los americanos "un país seguro" o un "Ejército fuerte" así como "tasas de interés más bajas" pero, especialmente, el expresidente criticó a los demócratas por no ser capaces de ofrecer a los estadounidenses lo que más ansían: "Queremos poder tener el sueño americano", aseguró, añadiendo que problemas como la falta de empleo, la escasa economía o el acceso a la vivienda impedían a los ciudadanos cumplir ese ansiado deseo.