Una juez federal bloquea el intento de Trump de cancelar el parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de abril, 2025

La juez federal de distrito, Indira Talwani, dictaminó este lunes que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump tiene prohibido terminar categóricamente para el 24 de abril las protecciones existentes contra la deportación para 530,000 inmigrantes venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos bajo un programa de parole humanitario, conocido también como el permiso de permanencia temporal. Talwani argumentó que el Gobierno no había actuado dentro de los límites regulatorios que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando intentaron acortar el plazo de dos años para la culminación del programa.

En su orden, Talwani explicó que los demandantes no habían ofrecido razones sustanciales o interés público que justificara obligar a las personas a las que se les había concedido el permiso de permanencia temporal en el país por un periodo determinado a salir (u obtener estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional. De igual forma, la juez detalló que “Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”.

El parole se mantendrá hasta su vencimiento natural

La juez también detalló que las protecciones deben mantenerse siempre hasta su vencimiento natural, especificando que su orden se aplicaría a cualquier intento de terminar anticipadamente estas protecciones sin una revisión caso por caso y de forma masiva. La demanda fue presentada por grupos de inmigrantes y sus patrocinadores, quienes argumentaron que suspender el programa podía causar graves daños a miles de personas inocentes.

“La Terminación de los Procesos de Permiso Humanitario para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos, 90 Fed. Reg. 13611 (25 de marzo de 2025), queda SUSPENDIDA por el momento y hasta nueva orden judicial, en la medida en que revoca, sin una revisión caso por caso, los permisos humanitarios previamente otorgados y las autorizaciones de trabajo emitidas a los no ciudadanos admitidos en Estados Unidos en virtud de los programas de permiso para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (los "programas de permiso CHNV") antes de la fecha original de finalización del permiso del no ciudadano”, escribió la juez en su orden.

Según informó la cadena Fox News, varios miembros tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quienes no revelaron sus identidades, explicaron que la orden de Talwani era injusta al indicar que el presidente del país no podía usar su propia autoridad ejecutiva para revocar el parole otorgado durante la Administración del expresidente Joe Biden. “Es pura tiranía sin ley”, le comentaron a la cadena conservadora.