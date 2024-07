Un nuevo comienzo a 100 días para las elecciones

Kamala Harris y Donald Trump Brendan Smialowski and Patrick T. Fallon / AFP)

Publicado por Israel Duro Verificado por 28 de julio, 2024

Cuando quedan exactamente 100 días para las elecciones presidenciales de noviembre, el golpe de timón del establishment demócrata para derribar a Joe Biden y aupar a Kamala Harris ha vuelto a poner las fichas prácticamente en la casilla de salida para los dos grandes partidos. El cambio de cabeza de ticket del Partido Azul les ha permitido volver prácticamente a la situación de las encuestas previas al cara a cara de la CNN, pero el aspirante conservador continúa en cabeza y está por ver el desempeño de la vicepresidente una vez pasado el fervor inicial.

Así, las proyecciones de Polymarket señalan que Trump llega al centenar de días antes de las elecciones con el 57% de los votos, mientras que Kamala se queda en el 40%. Unas cifras inferiores a las de Biden antes de su derrumbe en directo en la CNN. El candidato republicano, además, se mantendría por delante en cinco de los seis estados bisagra, siendo Michigan el único en el que la aspirante demócrata marcharía en cabeza.

Proyección electoral de Polymarket.Captura de pantalla Polymarket.

Real Clear Politics da una ventaja media de 1,7 puntos a Trump

Según el agregador de encuestas Real Clear Politics, la carrera entre ambos candidatos presenta a un Trump 1,7 puntos por delante de su rival. Unas cifras que apenas reducen un punto la distancia respecto a Biden tras su desastroso concurso en el debate de CNN y un punto y medio respecto a la mayor diferencia entre los aspirantes (3,4 puntos el 7 de julio) y que no explican el alborozo de los demócratas con el golpe del establishment para colocarla como contrincante del candidato republicano. Como ocurriera con Polymarket, los números del presidente antes del debate eran mejores que los de Kamala ahora, según esta página.

Media encuestas Biden-Kamala a 100 días de las elecciones.Captura de pantalla Real Clear Politics.

Kamala no termina de arrancar, según las encuestas

La mayoría de las encuestas que se han ido conociendo durante la primera semana al frente de Kamala apuntan igualmente a la victoria del candidato republicano por un estrecho margen. Así, The Wall Street Journal le da 2 puntos más (49%-47%), al igual que el sondeo realizado por Forbes/HarrisX (51%-41%), mientras que el estudio de The New York Times con Siena dejaba en 1 a favor del republicano la distancia (48-47).

En márgenes más amplio a favor del conservador se mueven CNN (49-46), aunque el más favorable para Trump fue el sondeo de Rasmussen Reports, que tasaba en 7 puntos la distancia entre ambos (50%-43%). Por el contrario, Reuters -aunque con una muestra con un claro sesgo a favor de los votantes demócratas- y Morning Consult indicaban que Kamala lideraba la carrera.