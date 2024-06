Biden hundido y Trump crecido: ¿qué dejó el debate presidencial?

Publicado por Israel Duro Verificado por Hace 2 horas

Joe Biden debe retirarse. Ése es el mensaje que circula entre todos los estadounidenses, sean del color político que sean. De hecho, en estos momentos lo hace de manera más intensa entre los votantes demócratas, que comenzaron el debate con incertidumbre y lo terminaron desconcertados y con sensación de orfandad, reclamando una alternativa incluso con angustia. Una situación que contrasta con la sensación del trabajo bien hecho en el bando republicano. La pregunta que Donald Trump dejó fijada en su cuenta de Truth Social resume el sentir general de la nación: ¿aguantaría el presidente otros cuatro años?

En cualquier caso, la cosa va mucho más allá del candidato de un partido. Se trata del presidente de la primera potencia mundial, y el debate de ayer sólo acrecentó las dudas sobre su capacidad para seguir al frente, sobre todo en un momento de inestabilidad internacional como el presente.

Pánico demócrata: Biden no está-ni se le espera-

El concurso del presidente en el debate hizo que muchos de los comentarios que se hacían a sus espaldas y sotto voce saltaran a primer plano. Incluso sus defensores más acérrimos, cuando menos, titubeaban, mientras la mayoría reclamaba abiertamente que deje paso a otro candidato. En las cuentas de las redes sociales de demócratas en activo, el silencio sobre lo vivido en el debate era ensordecedor.

En los medios, The New York Times pone en voz de veteranos demócratas y analistas de corte progresistas la necesidad de que el presidente se vaya. De hecho, Thomas L. Friedman, le pide abiertamente que se vaya desde su columna. Friedman, que reconoce que acabó el debate llorando, señaló que "La familia Biden y su equipo político deben reunirse rápidamente y mantener la más difícil de las conversaciones con el presidente, una conversación de amor, claridad y resolución".

No recuerdo un momento más desgarrador en la política de la campaña presidencial estadounidense en toda mi vida, precisamente por lo que reveló: Joe Biden, un buen hombre y un buen presidente, no tiene nada que hacer para conseguir la reelección. Thomas L. Friedman. The New York Times

Desde The Washington Post, doce de sus principales firmas volcaron sus opiniones bajo un titular demoledor: "Quizás no tengamos un rematch Biden-Trump al final". Además, se hacen eco del "pánico demócrata" tras una noche de horror. La encuesta de la CNN, sede del debate, sobre quién ganó el debate da una medida de la magnitud del desastre: el 67% de los espectadores dan la victoria a Trump, frente al 33% que señala a Biden. Uno de los moderadores del acto, Van Jones, resumió la actuación del presidente: "Fue doloroso".

¿Candidata Harris o nuevas primarias?

El debate pronto salpicó a la compañera en el ticket electoral de Biden. Visiblemente seria, la vicepresidenta Kamala Harris dio la cara, centrando su mensaje en el mantra que el Partido Demócrata, la Casa Blanca y los analistas de izquierda sostienen para tapar el desastre: "las mentiras de Trump".

Sin embargo, su nombre estuvo en los corrillos más para valorar si es una buena alternativa a Biden como cabeza de cartel o si se debería mirar a otras personas como Michelle Obama o Gavin Newsom para tener alguna oportunidad de ganar las elecciones. La popularidad de Harris está incluso por debajo de la del líder del Ejecutivo, lo que genera serias dudas en los analistas y votantes demócratas.

Perfil bajo de los tapados demócratas

Los favoritos para ocupar el lugar de Biden en el caso de que diera el ansiado pasa atrás mantuvieron un perfil bajo. Michelle Obama no hizo ningún comentario público, pero sigue siendo la mejor posicionada para ser la candidata demócrata si el puesto quedara vacío. El senador republicano Ted Cruz no dudó en señalarla, recordando su predicción de hace nueve meses y compartiendo mensajes. En un tuit, comparte los temas más repetidos en Twitter en un momento en el que aparecía "demencia" y "Michelle Obama" en lo más alto.

El segundo tapado en liza, el gobernador de California Gavin Newsom, optó por salir en defensa de Biden, al que mostró todo su apoyo como candidato de su partido en declaraciones a MSNBC: "No se da la espalda por una actuación. ¿Qué clase de partido hace eso? Este presidente ha cumplido. Tenemos que cumplir por él en este momento".

Los republicanos ya se ven en la Casa Blanca

El silencio y pesar demócrata contrastaban con la alegría republicana, cuyos miembros y simpatizantes celebraban el debate como una victoria en las urnas mientras cargaban contra el presidente. Para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, "El debate de esta noche lo ha dejado claro: este noviembre, debemos ampliar la mayoría en la Cámara de Representantes, ganar el Senado y REELEGIR AL PRESIDENTE DONALD TRUMP".