Trump apela al voto cristiano para "arreglar" los estragos de la Administración Biden-Harris contra los creyentes

Publicado por Israel Duro Verificado por 28 de julio, 2024

Donald Trump realizó un llamamiento a los votantes cristianos a votar para poder "arreglar" el daño que la Administración Biden-Harris les ha provocado. El expresidente presentó la coalición "Creyentes por Trump" y lamentó que los cristianos "no votan como deberían", señalando que muchos se quedan en casa en lugar de acudir a las urnas y advirtió de que "sin vosotros no podemos ganar", lo que significaría la llegada a la Casa Blanca del "presidente de izquierda radical más extremo de la historia estadounidense".

Trump pidió a los votantes cristianos un esfuerzo "sólo esta vez", porque dentro de cuatro años, todo estará "arreglado", y ya no será necesario que vuelvan a las urnas si no quieren: "Cristianos, salid a votar, solo esta vez. No tendréis que hacerlo más. Cuatro años más, sabéis qué, estará arreglado, estará bien, no tendréis que votar más, mis preciosos cristianos".

Trump se compromete a crear una fuerza especial para combatir los prejuicios anticristianos

El expresidente comenzó su discurso en el Encuentro de Creyentes de Turning Point Action autoproclamándose cristiano y asegurando que sobrevivió al intento de atentado de hace unas semanas "por la gracias de Dios".

Rápidamente, el candidato republicano condenó duramente los ataques perpetrados desde la Administración durante estos cuatro años contra los fieles, con mención especial a la persecución contra los activistas provida por parte de agencias gubernamentales como el FBI. El magnate conservador se comprometió a crear una fuerza especial para combatir los prejuicios anticristianos y con poder para investigar los actos de "discriminación, acoso y persecución ilegales" contra los seguidores de Jesús:

"El DOJ y el FBI nunca más estarán autorizados para perseguir o acosar cristianos o activistas provida y mandarlos a la cárcel por vivir sus creencias religiosas. Y esto es lo que han estado haciendo (la Administración Biden) una y otra vez a niveles nunca vistos en EEUU antes. Los estadounidenses de fe no son una amenaza para nuestro país. Son el alma de nuestro país".

Trump anunció el lanzamiento del nuevo programa "Creyentes y papeletas" que se se centrará en registrar a los votantes y asegurarse de que votan. Se trata de una iniciativa dentro de una nueva coalición de congregaciones eclesiásticas bajo el nombre "Creyentes por Trump" para impulsar el apoyo entre las personas de fe al expresidente.