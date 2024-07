Trump habló con Zelensky y le prometió, “como próximo presidente de EEUU”, poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia

Publicado por Verificado por 19 de julio, 2024

Donald Trump habló por teléfono con Volodomir Zelensky. Horas después de la Convención Nacional Republicana que lo tuvo como protagonista, el expresidente dialogó con el mandatario ucraniano y le prometió poner fin a la guerra con Rusia mediante un acuerdo que "ponga fin a la violencia y allane el camino hacia la prosperidad".

Trump cerró el jueves la RNC con el discurso más largo en la historia moderna de las convenciones, en el cual recordó por única vez el intento de asesinato, llamó a la unidad nacional y defendió su plataforma política para los próximos años.

"Así que esta noche, tanto si me habéis apoyado en el pasado como si no, espero que me apoyéis en el futuro, porque traeré de vuelta el Sueño Americano. Con gran humildad, les pido que se ilusionen con el futuro de nuestro país", expresó Trump en Milwaukee.

​"Pondré fin a la guerra que ha costado tantas vidas y devastado a innumerables familias inocentes"

El expresidente reveló su diálogo con Zelensky en su cuenta de Truth Social, donde se mostró muy agradecido por el contacto tras la RNC.

"El Presidente Zelenskyy de Ucrania y yo mantuvimos hoy una excelente conversación telefónica. Me ha felicitado por el éxito de la Convención Nacional Republicana y por haberme convertido en el candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos. Ha condenado el atroz intento de asesinato del pasado sábado y ha destacado la unión del pueblo estadounidense en un espíritu de unidad en estos tiempos", comenzó el republicano.

Edit a partir de captura de pantallaTruth Social

A su vez, Trump mantuvo su retórica con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, asegurando que le pondrá un fin cuando vuelva a la Casa Blanca.

"Agradezco al Presidente Zelensky que me haya tendido la mano porque yo, como su próximo Presidente de los Estados Unidos, traeré la paz al mundo y pondré fin a la guerra que ha costado tantas vidas y devastado a innumerables familias inocentes. Ambas partes podrán reunirse y negociar un acuerdo que ponga fin a la violencia y allane el camino hacia la prosperidad", sumó Trump.

La elección de JD Vance como compañero de fórmula refuerza todavía más esta promesa, dado que el senador de Ohio es un firme partidario de cortar la ayuda financiera a Ucrania y mediar entre Vladimir Putin y Zelensky.

"Cualquier acuerdo de paz requerirá algunas concesiones territoriales significativas por parte de Ucrania, y se tendrá que llegar a un acuerdo de paz porque es la única manera de salir del conflicto", señaló en febrero.