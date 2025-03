Trump anuncia que recibirá a su “crítico” Bill Maher y su “amigo” Kid Rock en la Casa Blanca

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de marzo, 2025

El presidente Donald Trump anunció este domingo que recibirá al comediante Bill Maher, al cantante Kid Rock y, potencialmente, al presidente de la UFC Dani White en la Casa Blanca.

Según Trump, la idea de recibir a Maher en la Oficina Oval en principio le desagradó, comentando que el comediante ha sido un gran “crítico” de su trabajo y posturas políticas. Sin embargo, accedió a recibir al presentador como un “favor” a su “amigo” Rock.

“Recibí una llamada de un gran tipo y amigo mío, Kid Rock, preguntándome si sería posible que me reuniera en la Casa Blanca con Bill Maher, un hombre que ha sido injustificadamente crítico de todo y todos los relacionados con TRUMP”, arrancó su mensaje el presidente en la red social Truth.

“No me gustó mucho la idea en su momento y no me gusta mucho ahora, pero pensé que sería interesante”, continuó Trump. “El problema es que, por mucho que le guste su presidente favorito (…) públicamente proclamará lo terrible que soy, etc., muy parecido a los demócratas en mi reciente discurso ante la Sesión Conjunta del Congreso”.

Luego, Trump reconoció que podía equivocarse con Maher y, además, anunció que Dana White también podría formar parte de la reunión.

“Quién sabe, quizá me equivoque. En cualquier caso, estoy haciendo un favor a un amigo. Espero reunirme con Bill Maher, Kid Rock y, creo, incluso con el legendario Dana White. Podría ser divertido o tal vez no, ¡pero ustedes serán los primeros en saberlo!”, culminó Trump.

El anuncio se Trump se produce días después de que Maher anunciara que se reunirá pronto con el presidente en la Casa Blanca.

White y Rock son conocidos por admirar al presidente y respaldarlo públicamente en diversas ocasiones. Maher, en cambio, es un declarado demócrata “moderado” que ha criticado duramente a Trump a lo largo de su carrera.

Sin embargo, en los últimos años, Maher ha ganado reconocimiento en el mundo conservador por criticar a los demócratas más radicales de su partido y la creciente influencia de la cultura woke dentro de las filas del partido azul.

El encuentro entre Maher y Trump despertará gran expectativa mediática, ya que ambos son figuras atípicas en sus respectivos ámbitos. Trump, un outsider de la política, transformó al Partido Republicano con su estilo poco convencional, mientras que Maher, aunque identificado con el ala demócrata, se ha consolidado como uno de los críticos más incisivos del partido azul en los últimos años.