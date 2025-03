Terrorismo informativo: así manipulan los medios el inocente ofrecimiento de Trump a Ana Paulina Luna

Publicado por Juan Carlos Téllez 19 de marzo, 2025

Año 2023. Un vuelo en el avión privado de Donald Trump en el que viaja a bordo, entre otras personas, la congresista Anna Paulina Luna. Ella está embarazada y se encuentra enferma. Trump le ofrece descansar un rato en la cama del avión y bromea con ella: "Si necesitas una cama para tumbarte, hay una aquí en el avión. Si te encuentras mal y necesitas tumbarte, puedes hacerlo. Pero no se lo digas a Melania. No le gusta que otras mujeres estén en mi cama".

Estas palabras son parte de las revelaciones sobre frases supuestamente pronunciadas por Donald Trump que aparecen en el libro Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power (en español Venganza: la historia interna del regreso de Trump al poder) en el que Alex Isenstadt, reportero político sénior de Axios, relata en primera persona la campaña de reelección de Donald Trump.

La frase que les hemos mostrado está extraída del libro en cuestión y, como ven, se trata de unas palabras amables hacia una compañera a la que Trump ofrece un descanso ante su estado de gestación. Sin embargo, algunos medios han decidido jugar a la guerra sucia contra todo lo que provenga del presidente y su entorno MAGA. Si a esta persecución anti-Trump le unimos una buena dosis de sensacionalismo, el resultado es: The Daily Beast.

Como ven, el medio de comunicación neoyorquino lanzó un titular completamente engañoso: "Las nuevas revelaciones revelan cómo Trump supuestamente ofreció a una congresista su cama, siempre y cuando lo mantuviera en secreto de su esposa".

Es tan evidente la manipulación informativa que los usuarios de X no tardaron en publicar una 'nota de la comunidad' desenmascarando la mentira del Daily Beast. En ella, la comunidad denuncia la desinformación del titular del post y enlazan a una publicación de la propia Anna Paulina Luna (la congresista a la que se refiere la publicación sin mencionarla) en la que explica cómo Donald Trump le ofreció con generosidad un lugar en el que descansar.

La congresista muestra su enfado con la publicación, que califica de "basura", y pide al entorno del presidente cortar la comunicación con el autor de esta desinformación.

Rara vez respondo a titulares desagradables porque no me gusta dar credibilidad a la basura, sin embargo, dado que supuestamente va a salir un libro en el que se usa mi nombre para atacar a @POTUS, su matrimonio y nuestra primera dama, insinuando algo desagradable sobre mí, respondo.



Estaba muy embarazada y en ese momento presentaba síntomas de preeclampsia, pero no me diagnosticaron. En cuanto @realDonaldTrump subió al avión, como el caballero y buena persona que es, me dijo que si no me sentía bien, podía usar la cabina trasera. Lo hizo de forma respetuosa y delante de mi esposo, por lo que le agradecimos. También me aseguró que contaban con un equipo médico a bordo por si algo sucedía y que estaban al tanto de mi embarazo.



Esto fue lo más compasivo que se pudo haber hecho en ese momento. Me parece repugnante que el autor no lo reconozca. Unas semanas después, me indujeron el parto porque sí tenía preeclampsia. El autor de este libro nunca me contactó para pedirme comentarios. Lo que significa que probablemente este libro será un artículo de mier**. Si alguien en la órbita del presidente está hablando con este autor, hay que cortarles la comunicación de inmediato. Esto es asqueroso. Anna Paulina Luna

"Es asqueroso", sentenció Anna Paulina Luna ante un titular que, una vez más, demuestra que hay medios de comunicación cada vez más comprometidos con la agenda política antitrumpista y alejados del compromiso con la verdad que se le presupone a una profesión como el periodismo.

Afortunadamente, una vez más, las 'notas de la comunidad' de los usuarios de X vuelven a poner en su sitio las fake news de un medio de comunicación. ¿Será por eso que son tantos los periodistas del establishment que intentan acabar con la libertad en X?