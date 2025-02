Carta a mi héroe Yarden Bibas

27 de febrero, 2025

Yarden, me voy a tomar el atrevimiento de escribirte en primera persona. No sé si alguna vez esta carta llegue a ti, pero de cualquier manera quiero descargarme. Quizá, incluso, le pueda servir a alguien ya que todos debemos entender todo lo que podemos aprender de ti.

Eres un ejemplo. Tú y tu familia son verdaderos héroes, verdaderos mártires. Tu entereza y tu fuerza ante semejante tragedia vivida no es normal. No lo es. Ojalá yo fuera la mitad de lo valiente y fuerte que eres tú.

En primer lugar, no sé si hubiera sobrevivido a la tortura física y mental durante tanto tiempo como rehén de un salvaje grupo terrorista. En segundo lugar, no sé si hubiera podido levantarme del suelo si me sucediera algo similar. Y tú estabas allí, hablando, de pie, recordando los bellos momentos vividos con tu mujer y tus hijos, cuyas vidas fueron injustamente terminadas, y de la peor manera, por bestias que desprecian eso, la vida.

De hecho, lo hiciste tras mostrarte con la frente en alto en medio de terroristas que querían humillarte ante la atenta mirada de los cobardes e impresentables de la UBER/Cruz Roja, pero sólo lograron humillarse a sí mismos.

El hecho de ser padre hace que realmente comparta tu dolor, pero no podría manejarlo como tú. Y me siento extremadamente afortunado por poder ir a buscar a mi hijo a sus actividades, compartir una cena o incluso tener la oportunidad de regañarlo cuando no se comporta de la mejor manera. Tú deberías tener ese mismo derecho, pero te fue injustamente arrebatado por bestias inhumanas.

Verte me hizo comprender que los problemas que uno tiene, en realidad no lo son. Es lamentable que nosotros, los seres humanos, nos percatemos de lo afortunados que somos solo cuando vemos las verdaderas tragedias en otros. Es algo que tenemos que modificar. Y eso es lo que ustedes nos han enseñado y nos siguen enseñando.

Debo confesar que lloré al escuchar tus palabras, porque me identifiqué contigo. Pensé en cómo hubiera reaccionado yo, y, como mencioné, no hubiera sido tan maduro como tú. Habría gritado y exigido venganza en el poco tiempo que hubiera podido estar de pie y con algo de entereza. La ira y la violencia se hubieran apoderados de mi mente, alma y cuerpo. Pero tú no. Tú estabas allí, después de todo lo que viviste en carne propia, hablando para que se recuerde a tu familia de la mejor manera. Quizá esa es la mejor venganza. Eres un mártir y un ejemplo. Gracias.

Una diferencia clara

He visto a los imbéciles de siempre criticar el hecho de que nos conmueva más la muerte de tus hijos y tu esposa que la de los niños y mujeres en Gaza. Sin embargo, se niegan a comprender que tanto tú como tu familia son personas de paz, que sólo buscaban pasar por esta vida persiguiendo la felicidad, sin odio al prójimo por sus pensamientos, su religión, etnia, condición sexual o lo que sea.

Sin embargo, son los mismos palestinos los que llevaron a su propia destrucción y a la muerte de sus propios hijos, porque así como tú y tu familia siempre buscaron la felicidad sin odio y apreciaban la vida, ellos sólo quieren destruir y asesinar basados en una ideología racista y genocida, que incluso, reitero, está dispuesta a sacrificar a sus propios niños. Y solo basta ver el adoctrinamiento al que son sometidos, del cual también es culpable la ONU, un ente despreciable que debe cesar de existir, porque no podemos olvidarnos de que su secretario general António Guterres justificó la masacre del 7 de Octubre, incluidos los asesinatos de tus Ariel, Kfir y Shiri, afirmando que no ocurrieron “en el vacío”. No olvidamos. Todos los Guterres del mundo quedarán en la parte oscura de la historia.

Aquel que deshumaniza a otras personas, que incluso está dispuesto a asesinar a dos niños pequeños a sangre fría y a su joven madre, no pueden ser llamados seres humanos. Y estoy seguro de que tú, al igual que yo y la mayoría de los padres, cambiarías tu propia vida por la de tus hijos y tu esposa. Pero te tocó esto, Yarden, vivir sin lo más importante para ti, más importante que tu propia vida. Y sin embargo estabas allí, hablando, con entereza y fuerza, para que su recuerdo quede, para que sus muertes no sean en vano.

Y no han sido en vano, Yarden, querido, no han sido en vano. El mundo es un lugar extraño, cargado de gente que se niega a ver el elefante en la habitación por diversos motivos: envidia, ingenuidad, estupidez, ignorancia o simplemente para llamar la atención. Sin embargo, sé que muchos se han percatado de lo que es el terrorismo palestino después de lo que le hicieron a tu hermosa familia y a ti mismo. Tal vez solo después de saber lo que les hicieron a ustedes lograron entender quién es quién en este conflicto; ya dejaron de ser fríos números. Nadie quiere vivir con asesinos de semejante calaña y sus partidarios cerca.

Por supuesto que, como dijo Golda Meir, “prefiero el repudio de todo el mundo y no sus condolencias”, pero tus hijos y tu esposa son mártires. Es horrible que solo así muchos se hayan dado cuenta de qué va este conflicto, pero su muerte no fue en vano y su paso por esta vida quedará en el recuerdo de gran parte de este mundo.

Un héroe real

En la ficción de Batman, el superhéroe favorito de tu hijo Ariel, el pequeño Bruce Wayne pierde a sus padres en manos de un delincuente y se convierte en un justiciero. Y es el propio Ariel quien seguramente te está diciendo que tu historia, que es real y más triste que la de Batman, y tu forma de enfrentar la adversidad extrema, hace que seas un verdadero héroe para él, Kfir, Shiri, el pueblo de Israel y el mundo entero.