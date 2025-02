Críticas a Associated Press por decir que los niños Bibas y su madre "murieron en cautiverio"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 23 de febrero, 2025

La Associated Press suscitó críticas generalizadas, incluso de miembros del Congreso de ambos lados del pasillo, por afirmar que Shiri Bibas y sus hijos Ariel, de 4 años, y Kfir, de 9 meses, "murieron en cautiverio."

"Hamas asesinó a estos rehenes. No simplemente 'murieron en cautiverio', como por causas naturales", escribió el senador Mike Lee (republicano de Utah). "¿Por qué AP quiere endulzar esto?".

"Los terroristas de Hamás asesinan a un bebé y a un niño, así como a una madre, a sangre fría y con sus propias manos", declaró el representante Ritchie Torres (D-N.Y.). "La AP opta por encubrir a los asesinos de bebés, llamándoles 'militantes' en lugar de terroristas y afirmando que los niños 'murieron' -en lugar de ser asesinados- en cautividad. Vergonzoso".

"Si se supone que sois la prensa, entonces por qué, por qué, por qué no podéis informar de algunos hechos con precisión", escribió Todd Richman, copresidente de Democratic Majority for Israel. "Ella y sus hijos no murieron en cautiverio. Fueron asesinados. Sus bebés murieron asfixiados. Qué vergüenza".

El senador Markwayne Mullin (republicano de Oklahoma) escribió una respuesta similar, al igual que Donald Trump Jr, uno de los hijos del presidente estadounidense.

David Harris, un ex director ejecutivo del Comité Judío Americano que es vicepresidente ejecutivo del Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global y Política, escribió que la AP quiso decir "terroristas genocidas" cuando se refirió a los "militantes" palestinos, y que el cable de noticias se equivocó al decir que los niños Bibas y su madre "murieron en cautiverio."

"No, AP, Shiri Bibas y sus hijos pequeños, Ariel y Kfir, fueron secuestrados y asesinados por terroristas genocidas,", escribió Harris. "AP dice que está comprometida con los más altos estándares de periodismo preciso e imparcial. ¿En serio?"

"¿Realmente me estás tomando el pelo AP?", escribió Mark Goldfeder, director del National Jewish Advocacy Center. "¿Murieron en cautiverio? ¿No basta con que contratéis a conocidos miembros de Hamás como fotógrafos, ahora escupís su desinformación por ellos?".

John Podhoretz, director de la revista Commentary, se refirió al hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibiera a AP acudir a las ruedas de prensa. "Espero que nunca pongáis un pie en la sala de reuniones informativas de la Casa Blanca, engendros propagandistas de Hamás", escribió. "Muéranse".

©️JNS