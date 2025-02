21 de febrero, 2025

Parece estar gestándose una guerra cultural entre Europa y Estados Unidos.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el 14 de febrero de 2025, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, sorprendió a los asistentes al restar importancia a las amenazas externas contra Europa y, en su lugar, hacer hincapié en lo que denominó "la amenaza desde dentro" de Europa. Vance argumentó que el mayor peligro para la democracia europea proviene del retroceso de sus propios líderes en valores fundamentales, como la libertad de expresión y los principios democráticos. Arremetió contra los Gobiernos europeos por reprimir la libertad de expresión, citando ejemplos como la condena en Suecia de un activista cristiano por quemar un Corán, las medidas enérgicas de Alemania contra los comentarios antifeministas en Internet y las restricciones del Reino Unido a la expresión religiosa cerca de las clínicas abortistas. Vance comparó estas acciones con la censura "de estilo soviético", sugiriendo que Europa está abandonando las libertades que una vez defendió durante la Guerra Fría.

Recientemente, en la cadena de televisión CBS -en una escena sacada directamente de la Stasi, la policía secreta de la Alemania del Este para la represión política- tres fiscales alemanes que estaban siendo entrevistados explicaron que su trabajo consiste en suprimir "opiniones inaceptables". Cuando el periodista les pide un ejemplo de opinión inaceptable, uno de los fiscales responde "publicar información falsa".

Si la difusión de información falsa se convierte en un delito penal, todos los partidos políticos tendrán que cerrar inmediatamente. Todos los partidos políticos, así como muchos de nosotros, criaturas imperfectas, difundimos constantemente información cuestionable, falsa en los márgenes o en el fondo.

En Europa, por ejemplo, cuando los ecologistas belgas y alemanes durante años mantuvieron apasionadamente, con el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación y un sinfín de "expertos", que la destrucción de la energía nuclear civil sería beneficiosa para el "clima", pero no tendría ningún impacto en la factura de la luz, era una mentira envuelta en una falsedad masiva salpicada de falsedades. Si la difusión de una mentira tan exquisitamente pura debe conducir a la cárcel, casi todo el mundo podría proporcionar a las autoridades judiciales una lista de al menos 100 políticos verdes, junto con una multitud de otros delincuentes, que de inmediato pertenecen a la cárcel.

Sin embargo, está claro que no se trata en realidad de reprimir toda la información falsa, justo lo que, al parecer, desagrada tanto a la llamada "izquierda" como a muchos de los recién llegados a Europa. Como dijo uno de los tres fiscales alemanes, "La libertad de expresión está bien, pero hay límites" Los hay, y están cuidadosamente establecidos en la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de 1969 en el caso Brandenburg contra Ohio, que encontró:

"Un Estado no puede prohibir la expresión de opiniones que propugnen el uso de la fuerza o conductas ilícitas a menos que esta apología esté dirigida a incitar o producir una acción ilegal inminente y sea probable que incite o produzca tal acción."





La llamada "izquierda", sin embargo, parece haberse reinventado en una forma que rechaza todo lo que no sea ella misma. Muchos de esa tendencia a veces parecen estar a la caza permanente de matar, destruir y deshuesar todo lo que considera "diferente". Desde el Reino Unido hasta Alemania, si expresas una opinión contraria al talante de la doctrina del momento, presumiblemente se convierte en legítimo que los tribunales y los medios de comunicación te destrocen. La policía llama a tu puerta en mitad de la noche para detenerte delante de tus hijos por algo que has dicho y que puede no haber gustado a tu vecino.

Marie-Thérèse Kaiser, política del partido de derechas alemán Alternative für Deutschland, fue condenada en mayo de 2024 por el tribunal de distrito de Verden por incitación al odio. En 2021 había publicado en las redes sociales un artículo en el que cuestionaba la decisión del alcalde socialista de Hamburgo de acoger a refugiados afganos, citando estadísticas sobre la participación de hombres afganos en violaciones en grupo en Alemania. El tribunal dictaminó que sus declaraciones violaban la "dignidad humana" de los refugiados afganos como grupo, y le impuso una multa de más de 6.000 euros. El tribunal no cuestionó la validez de las estadísticas. Por tanto, no fue condenada por vender "información falsa", sino por decir la verdad.

En julio de 2024, una mujer, Maja R, de 20 años, de Hamburgo, Alemania, fue condenada por un delito de odio y condenada a prisión por llamar "vergonzoso cerdo violador" en las redes sociales a un hombre implicado en la violación en grupo de una chica de 15 años. El hombre había recibido una sentencia suspendida, lo que provocó su indignación. El "vergonzoso cerdo violador" está libre; Maja está en la cárcel.

Isabel Vaughan-Spruce fue detenida y multada en Birmingham (Inglaterra) el 6 de diciembre de 2022 por rezar en silencio ante una clínica abortista dentro de una "zona de amortiguamiento de la Orden de Protección del Espacio Público". Según la "Ley de Policía, Delincuencia, Sentencias y Tribunales de 2022", las protestas en dichas zonas están restringidas, incluida la oración que se considere "intimidatoria." De hecho, en el Reino Unido, rezar dentro de tu propia casa es ilegal cuando tu casa está cerca de un centro abortista.

Lo cierto es que en la Europa de 2025, la policía puede llamar a tu puerta en mitad de la noche por un post en Facebook o en X, o incluso por una oración silenciosa. En Europa, la libertad de expresión está muriendo.

El efecto de estos fiscales alemanes en la conciencia estadounidense es inconmensurable. Los estadounidenses se horrorizan al descubrir que el continente que vio nacer la civilización europea reprime ferozmente las opiniones con el argumento de que desagradan a la clase dirigente.

La ironía es, por supuesto, que esta represión de las opiniones es ante todo un invento estadounidense. Herbert Marcuse, Judith Butler y otros que proporcionaron las herramientas conceptuales para esta represión totalitaria, son estadounidenses. Fueron los departamentos de humanidades de las principales universidades estadounidenses los que forjaron esas armas, tenazas y machetes conceptuales de este nuevo totalitarismo, antes de que Europa los engullera con avidez. Marcuse promovió el concepto de "tolerancia liberadora", que él describió en términos orwellianos como "intolerancia hacia los movimientos de la Derecha, y tolerancia hacia los movimientos de la Izquierda". Europa practica exactamente el concepto de Marcuse: libertad para expresar opiniones izquierdistas e islamistas, represión feroz de todo discurso e ideas supuestamente "de derechas". Los programas de desarrollo norteamericanos USAID financiaron masivamente los medios de comunicación en toda Europa, para intentar justificar la legitimidad de reprimir, castigar y vigilar el llamado "odio" y todas las "fobias" políticas (trans, islam, etc.).

La libertad de expresión, guste o no, es una piedra angular de las sociedades libres, ahí para proteger a la minoría de la "tiranía de la mayoría" de John Stuart Mill. Sin ella, no habría habido abolición de la esclavitud, ni voto femenino, ni educación racialmente integrada, ciertamente muy necesitada de reparación, ni movimiento por los derechos civiles. Como dijo el esclavo liberado Frederick Douglass:

"La libertad carece de sentido allí donde ha dejado de existir el derecho a expresar los propios pensamientos y opiniones. Ése, de todos los derechos, es el temor de los tiranos. Es el derecho que primero atacan. Conocen su poder. Tronos, dominios, principados y potestades, fundados en la injusticia y el mal, están seguros de temblar, si a los hombres se les permite razonar.... Igualmente claro es el derecho a oír. Suprimir la libertad de expresión es un doble agravio. Viola tanto los derechos del que escucha como los del que habla. Es tan criminal privar a un hombre de su derecho a hablar y a oír como privarle de su dinero.... [No debe haber concesiones al enemigo. Cuando se permite hablar a un hombre porque es rico y poderoso, se agrava el crimen de negar el derecho a los pobres y humildes.... El derecho de un hombre a hablar no depende de su lugar de nacimiento ni de su color. La simple cualidad de hombría es la base sólida del derecho, y ahí que descanse para siempre".

La verdad exige debate: nadie tiene el monopolio de la verdad. La libertad de expresión permite que las ideas se discutan abiertamente: las "malas" se desmontan, las "buenas" aparecen más nítidas. La historia nos demuestra que la represión de la palabra protege el dogma, no los hechos: pensemos en Giordano Bruno, Galileo, Darwin o el lysenkoísmo de la Unión Soviética.

La buena noticia es que la financiación de esta industria de la mentira por parte del Gobierno estadounidense ha terminado. Se puede ser escéptico ante ciertas prácticas del Islam sin ser "fóbico" y negarse a que los hombres biológicos (xy) participen en las competiciones femeninas (xx) sin ser "odioso". Esperemos que esta tendencia salte el charco.

Drieu Godefridi es jurista, empresario, Consejero Delegado de un grupo europeo de educación privada y Director del Grupo PAN Medias.



