Si los rehenes son abusados, no se debe recompensar a sus captores

10 de febrero, 2025

Han pasado más de 16 meses desde que Israel fue invadido y sus ciudadanos, incluidos hombres, mujeres y niños, fueron sometidos a asesinatos, torturas, violaciones y secuestros. Pero aunque cualquiera que visite el Estado judío puede ver fácilmente que la vida sigue allí, el trauma nacional continúa.

En ningún día quedó tan claro como el sábado 8 de febrero, cuando fueron liberados tres israelíes que llevaban 491 días retenidos en la Franja de Gaza por Hamás.

Or Levy, de 34 años, Eli Sharabi, de 52, y Ohad Ben Ami, de 56, salieron de su cautiverio en una ceremonia especialmente atroz organizada por Hamás. Fueron obligados a punta de pistola a pronunciar breves discursos de agradecimiento al grupo terrorista que mató a sus amigos y familiares y los mantuvo secuestrados durante 16 meses. Luego fueron entregados a una Cruz Roja Internacional cómplice que los transportó hasta las fuerzas israelíes.

Aunque el mundo ya ha visto "ceremonias" anteriores de liberación de rehenes -acompañadas por terroristas de Hamás armados y enmascarados, además de turbas de palestinos que abucheaban- lo que hizo que esto fuera tan difícil de ver fue el estado de los tres hombres. Todos tenían un aspecto demacrado y demacrado, muy parecido a las imágenes de los supervivientes de los campos de exterminio nazis. Su difícil situación demostró que los prisioneros israelíes podían haber sido tratados tan mal o peor que las prisioneras. También recordó a los israelíes y a los judíos de todo el mundo que estaban mirando la conexión directa entre el Holocausto y las intenciones de Hamás y otros palestinos hacia el pueblo judío.

El descarado matonismo exhibido fue estremecedor. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo para la mayoría de los observadores, que no comparten las opiniones genocidas de Hamás hacia los judíos, que los responsables de este brutal espectáculo eran "monstruos".

Entre los israelíes, la ira y el horror ante el último intento de Hamás de demostrar que son los vencedores de la guerra que iniciaron el 7 de octubre de 2023 parece universal. Pero la pregunta sigue en pie: ¿Cuál debería ser la respuesta tanto del gobierno de Israel como del mundo civilizado a estos viles terroristas?

Esa es una cuestión que obsesiona a los israelíes y que los estadounidenses no pueden ignorar. Lejos de estar alejada de los intereses de Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump se está dando cuenta rápidamente de que su postura sobre el futuro de Hamás va a ser crucial en cuanto a si puede llevar a cabo con éxito una política exterior que defienda los intereses estadounidenses.

La agonía de las familias

En opinión de los aproximadamente 1.000 manifestantes que acudieron a la concentración semanal pro-rehenes/anti-Netanyahu del sábado por la noche frente al Museo de Arte de Tel Aviv, ahora llamada "Plaza de los Rehenes", la respuesta estaba clara. Los familiares que tomaron la palabra creen que lo único que hay que hacer es dar a Hamás lo que quiera para conseguir la liberación de los 76 cautivos restantes, muchos de los cuales podrían estar ya muertos. De hecho, culpan a Netanyahu -como han hecho desde el comienzo de la guerra- por no ceder inmediatamente a las exigencias terroristas, hablando a menudo como si fuera él quien los hizo cautivos y que sólo él es la razón de que sigan en una situación desesperada.

No se centran en las implicaciones de una negociación sobre los rehenes que llevaría a Hamás a permanecer en el poder en Gaza y poder cumplir sus promesas de perpetrar más masacres de israelíes al estilo del 7 de octubre. Tampoco parece importarles que Hamás haya dejado igualmente claro que nunca ha tenido intención alguna de acceder a un amplio acuerdo por el que se intercambien a cualquier precio todos los rehenes vivos y los cadáveres de los que han asesinado. El grupo terrorista siempre va a retener a algunos individuos para mantener su influencia sobre Israel.

Nadie debería culpar a las familias por pensar así, incluso si su sufrimiento ha sido secuestrado por los oponentes políticos de Netanyahu para reforzar los esfuerzos para destituirlo. Es comprensible; imaginemos que se tratara de nuestros seres queridos. La mayoría de la gente cambiaría los intereses de su país -o los del mundo entero, en realidad- por el rescate de un hijo, cónyuge, padre o hermano. Las desgarradoras imágenes de los rehenes recién liberados no hacen sino exacerbar su agonía.

Sin embargo, Trump, que se ha implicado en esta cuestión al impulsar el actual acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, y Netanyahu deben equilibrar su compasión por las familias con la seguridad y los intereses de sus respectivas naciones.

Al respaldar esencialmente los términos que la administración de su predecesor, el ex presidente Joe Biden, había tratado de imponer a Israel en las negociaciones con Hamás, Trump pareció ponerse del lado de quienes estaban dispuestos a dejar que Hamás saliera triunfante de la guerra. Aunque el acuerdo hablaba de que Hamás sería desarmado y sustituido por alguna otra entidad que gobernara Gaza, cualquier acuerdo que obligue a Israel a retirarse por completo significa que la Franja seguirá en manos de los terroristas.

El mensaje de Hamás

Lo ocurrido este fin de semana ha dejado claro que Hamás no tiene intención de renunciar al poder. En árabe y hebreo, así como en lo que parecía ser una traducción mal hecha al inglés, los terroristas proclamaban que eran "el diluvio de Al-Aqsa", una referencia a la yihad para capturar Jerusalén y todo Israel. También decían que eran "el día siguiente", en referencia a la pregunta frecuente sobre quién gobernaría Gaza cuando acabara la guerra. Como tal, también se erigió como una réplica a Trump, cuyo plan para eliminar no sólo a Hamás, sino a la población palestina de Gaza, con el fin de que sea reconstruida parecía amenazar con la perdición para el grupo terrorista y sus sueños de erradicar Israel.

Un artículo sobre la liberación publicado por The New York Times parecía insistir en que, a pesar de todos los esfuerzos de Israel por acabar con ellos durante la guerra, la ceremonia era una declaración al mundo de que Hamás había ganado.

Hamás podía sentirse reconfortada por la conclusión del medio liberal, al igual que por gran parte de la cobertura de los medios internacionales sobre la liberación de los rehenes. Un artículo tras otro parecían establecer una analogía entre la difícil situación de los cautivos israelíes y la de los 550 terroristas palestinos liberados en el último mes como parte del acuerdo, muchos de los cuales cumplían cadena perpetua por el asesinato de israelíes, muchos de ellos civiles. Estos asesinos fueron recibidos como héroes en Ramala, sede de la supuestamente moderada Autoridad Palestina, que les ha recompensado a través de su programa de "pago por asesinato", con generosos salarios y pensiones como recompensa por sus actos criminales.

Una nación con estrés postraumático

Cualesquiera que sean sus opiniones sobre cómo seguir adelante con Hamás -y a pesar de su heroísmo y resistencia durante el transcurso de la guerra-, los israelíes están mostrando todos los signos clásicos del trastorno de estrés postraumático mientras continúa desarrollándose este agonizante drama.

Como puede comprobar cualquier visitante del país, la gente realiza sus tareas cotidianas como si no hubiera guerra, y el comercio y las artes prosperan. Pero han visto a sus conciudadanos sometidos a bárbaras atrocidades el 7 de octubre, las reservas movilizadas y cientos de soldados (cuyas vidas son tan preciosas como la de los rehenes) asesinados luchando contra Hamás y Hezbolá, con miles de heridos más. Están aterrorizados por los miles de ataques con cohetes y misiles contra sus hogares por parte de Hamás, Hezbolá, los Houthis e Irán.

También son conscientes de que gran parte del mundo ha contemplado su sufrimiento y peligro con poca o ninguna simpatía, centrándose la mayor parte de la preocupación en la condición de los palestinos que aplaudieron el sanguinario asesinato de 1.200 personas el 7 de octubre, además de apoyar tanto a Hamás como a sus objetivos. Saben que sus esfuerzos por defenderse de Hamás han sido calificados calumniosamente de "genocidio" por un movimiento internacional antisionista de personas que creen que un Estado judío en el planeta es simplemente uno de más.

Es mucho que procesar. También se mezcla con la volátil política interna del Estado judío. Esos argumentos dependen más de las opiniones sobre Netanyahu que del consenso político generalizado que rechaza la creación de un Estado palestino. Sin embargo, ésa es la solución preferida por la comunidad internacional, aunque los palestinos han dejado claro que no quieren un Estado palestino si eso significa la paz con Israel.

Un dilema estadounidense

Pero mientras los israelíes se debaten en la imposible decisión entre intentar salvar la vida de los rehenes y asegurarse de que Hamás no pueda seguir asesinando, violando y secuestrando judíos, este es también un problema estadounidense.

Trump quiere llevar la paz a la región y, sobre todo, garantizar que Irán y su red terrorista que inició la guerra del 7 de octubre no puedan poseer la capacidad de amenazar una parte vital del globo. No es un experto en Oriente Próximo, lo que le ha permitido deshacerse de ideas preconcebidas erróneas sobre la necesidad de debilitar a Israel para apaciguar a los islamistas que nunca aceptarán la paz. Los Acuerdos de Abraham de 2020, que lograron la normalización entre Israel y cuatro naciones árabes y musulmanas, fue un logro posible gracias a su rechazo de la sabiduría convencional pregonada por el establishment de la política exterior.

Ahora, sin embargo, Trump se enfrenta a una elección que probablemente preferiría evitar.

Una cosa es atribuirse el mérito de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes que le permitió jugar al pacificador y le proporcionó una buena imagen a tiempo para su segunda toma de posesión el mes pasado. Pero la brutalidad de Hamás y su determinación de conservar el poder en Gaza, unidas a sus objetivos bélicos de destrucción de Israel y genocidio judío, le han obligado a tomar una difícil decisión.

Puede insistir en la continuación del alto el fuego y permitir que se prolonguen las negociaciones con Hamás sobre la segunda y tercera fases del acuerdo. Eso no traerá la paz ni la liberación de todos los rehenes, al tiempo que empeorará el sufrimiento emocional de Israel.

Es lo que estaría haciendo la ex vicepresidenta Kamala Harris si hubiera ganado las elecciones presidenciales el pasado noviembre en lugar de Trump. La prioridad de Biden-Harris era poner fin a la guerra a toda costa, incluso si eso significaba conceder una victoria a Hamás, lo que la habría elevado a una posición de dominio entre los palestinos, además de amenazar a los regímenes árabes moderados de la región tanto como a su patrocinador en Teherán.

O bien Trump puede hacer lo que pareció insinuar la semana pasada en sus reuniones con Netanyahu: afirmar que Israel contaba con el respaldo de Estados Unidos para hacer lo que sea necesario para erradicar definitivamente a Hamás y asegurarse de que nunca más vuelva a ostentar el poder en Gaza.

Percibe correctamente que su trabajo es velar "primero" por los intereses de Estados Unidos. Pero a diferencia de muchos de sus críticos de la izquierda, Trump parece darse cuenta instintivamente de que la única manera de hacerlo es respaldar a Israel contra los islamistas que odian a Estados Unidos y a Occidente tanto como al Estado judío.

Hamás sigue mostrando al mundo exactamente lo que representa. Si la aparición de los tres últimos rehenes liberados evoca recuerdos de los judíos liberados hace 80 años de los campos de concentración, que el mundo conmemoró el 27 de enero como parte del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, no es por accidente ni malentendido. Su monstruoso comportamiento y su deseo de otro Holocausto no es ningún secreto. Y la respuesta adecuada a ese comportamiento no es el apaciguamiento, sino la resistencia resuelta. Eso era tan cierto hace ocho décadas como lo es hoy.

Todos deberíamos rezar por la seguridad de los rehenes restantes y esperar que se salven. Entiendo por qué algunos israelíes están tan horrorizados por las imágenes de la propaganda de Hamás que se preocupan más por los rehenes que por si las acciones emprendidas por Netanyahu o Trump para ayudarles conducirán a más terrorismo, muerte y derramamiento de sangre para ambos bandos.

Y, sin embargo, el primer ministro debe pensar en la seguridad del resto de Israel y en quienes podrían sufrir si cede a las presiones. Y Trump, también, debe reflexionar sobre lo que un Hamás e Irán triunfantes significarán para Estados Unidos en los próximos años a medida que el terror islamista se intensifique y se extienda. Independientemente de nuestros temores o actitudes hacia cualquiera de los líderes, ese no es un mundo en el que ninguno de nosotros debería desear vivir.

©JNS