Los palestinos, esos seres que muchos ‘defienden’ pero que nadie quiere cerca

28 de enero, 2025

El presidente estadounidense Donald Trump está buscando transferir una gran cantidad de gazatíes a otros países para que se instalen allí por un periodo de tiempo indeterminado mientras se reconstruye la Franja de Gaza. Sin embargo, no es una tarea sencilla, ya que si bien hay muchos en este mundo que adoran a los palestinos, siempre y cuando estén bien lejos.

Egipto y Jordania, no

Egipto y Jordania, los hermanos árabes de los palestinos, fueron los primeros en rechazar la propuesta cuando fue presentada por Trump.

No es la primera vez que Egipto y Jordania se oponen a esta idea. De hecho, la rechazaron al comienzo de la guerra en Gaza tras el 7 de Octubre alegando motivos de seguridad.

Cabe destacar que Egipto tiene su frontera con Gaza fuertemente custodiada con cámaras, soldados, muros y vallas.

Albania, tampoco

Según un informe israelí, Trump también está intentando trasladar unos 100.000 gazatíes a Albania, un país secular pero con una población predominantemente musulmana. Sin embargo, el primer ministro albanés Edi Rama desmintió el lunes el reporte, al que calificó de “falso”. Y respecto de si estaría dispuesto a recibir gazatíes en su territorio, afirmó que no podía “siquiera considerar asumir tal responsabilidad".

Indonesia, tampoco

No obstante, Trump no se rinde, y según el medio estadounidense NBC, Washington puso el ojo en Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo. Si bien Rolliansyah Soemirat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático, afirmó que no ha mantenido contactos con la Administración Trump al respecto, se apresuró a aclarar, para que a nadie se le vaya a ocurrir siquiera planetario, que el Gobierno de su país está dispuesto a ayudar en la reconstrucción de Gaza, pero “sin aceptar refugiados en el país”.

¡Caramba! Los hermanos musulmanes de los palestinos tampoco los quieren allí.

¿Y los 'progres' occidentales?

¿Tal vez los progres que protestan contra Israel mientras levantan banderas palestinas en Estados Unidos y otros países de Occidente? ¿Alguno de Queers for Palestine abrirá las puertas de su casa a algunos refugiados gazatíes o preferirá seguir yendo a manifestaciones con la cabeza sobre los hombros?

Los palestinos dependen de sí mismos



La gran mayoría de los palestinos apoyan a Hamás y defendieron la masacre del 7 de Octubre, son personas adoctrinadas y absolutamente improductivas que lo único que saben hacer es extorsionar al mundo para recibir recursos que luego son usados por su liderazgo para atacar a Israel, ergo, para seguir destruyendo en lugar de construir. Además, muchos palestinos han causado varios problemas en los países donde fueron recibidos.

Su juego victimista ya cansó a muchos, aunque de la boca para fuera digan otra cosa. La realidad demuestra que ni sus hermanos árabes ni en el mundo islámico los quieren cerca.

¿Irán? Una gran cantidad de ciudadanos iraníes los detestan y el Gobierno los usa como carne de cañón para avanzar en sus oscuros planes de dominación regional.

Los palestinos han sido adoctrinados en el odio por la Autoridad Palestina en la Ribera Occidental y Hamás en Gaza, y ambos liderazgos lo hicieron con la complicidad de la ONU a través de las escuelas de la UNRWA, que bien puede ser declarada como organización terrorista.

Es lamentable que hayan atravesado por este adoctrinamiento que sólo les ha traído destrucción, pero en algún momento tienen que percatarse de que el camino del odio, la improductividad y la extorsión no funciona.

Si fueran personas de paz y productivas, seguramente el mundo se pelearía por atraerlos, o incluso muchos querrían emigrar a Gaza o la Ribera Occidental. Sin embargo, siguen optando por seguir siendo los residuos que nadie quiere o que, en todo caso, algunos usan para arrojarlos después.

Los palestinos tienen que madurar o madurar; su futuro está en sus manos, dependen de sí mismos. No tienen alternativa.