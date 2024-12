La libertad de prensa no se trata de publicar mentiras partidistas

23 de diciembre, 2024

En enero de 1985, el sistema judicial estadounidense le dio una dura lección al fallecido Ariel Sharon cuando demandó sin éxito a la revista TIME por difamación en un tribunal federal de Estados Unidos. Ese caso, que ocupó los titulares durante semanas en su momento y tuvo un impacto tanto en la política israelí como en la legislación estadounidense, está en gran parte olvidado. Sin embargo, ha vuelto a la memoria debido a la sorprendente decisión de ABC News de llegar a un acuerdo en una demanda por difamación interpuesta por el presidente electo Donald Trump.

ABC pagará 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump y un millón de dólares en honorarios legales a los abogados del expresidente y del futuro presidente. Además del dinero, la cadena y el presentador George Stephanopoulos se vieron obligados a expresar "arrepentimiento" por declaraciones en las que alegaban que Trump había sido "responsable de violación", algo que no era cierto.

La decisión de la cadena de llegar a un acuerdo y disculparse fue recibida con consternación por casi todos los medios corporativos liberales. Consideran que esto representa una rendición por parte de la Corporación Disney, propietaria de ABC, ante Trump. Junto con los esfuerzos de otros gigantes corporativos para arreglar las cosas con el presidente electo tras su victoria en las elecciones de 2024, los liberales temen que esto “normalice” a Trump, el hombre al que la mayoría de ellos se dedicaron a etiquetar falsamente como un autoritario empeñado en la destrucción de la democracia estadounidense hace apenas un par de meses en un vano esfuerzo por impulsar la condenada campaña de la vicepresidente Kamala Harris.

Para los periodistas que se consideran parte de la "resistencia" anti-Trump, el reconocimiento por parte de sus amos corporativos de que es momento de volver al centro, en lugar de insistir en una causa partidista fallida, representa un desastre.

La prensa pierde credibilidad

También creen que esto alentará a Trump a vengarse de sus oponentes políticos con demandas infundadas. Los medios liberales temen que todo esto pueda conducir de alguna manera a la revocación del fallo de la Corte Suprema de 1964 en el caso New York Times contra Sullivan, que hizo difícil, si no imposible, que las figuras públicas presentaran demandas por difamación. Muchos periodistas piensan que si se les quita ese escudo legal, la libertad de prensa estará condenada al fracaso, especialmente con un presidente en la Casa Blanca que tiene rencor contra los medios.

Pero no es tan sencillo. El alto estándar que ha fijado la Corte Suprema da a los periodistas estadounidenses más libertad que a casi todos sus colegas de otros países. Fue dictado en una época en la que la prensa era mucho más respetada que hoy. Si los periodistas de la prensa corporativa liberal están sintiendo la presión de un público que está abandonando los medios tradicionales en favor de los podcasts y otros medios alternativos, no es solo una función del deseo de Trump de vengarse de sus oponentes. Es porque en la última década, muchos de ellos, si no la mayoría, han abandonado cualquier apariencia de ética periodística en favor del activismo político liberal.

Los principales medios de comunicación promovieron sin descanso la farsa de la colusión con Rusia contra Trump, a pesar de la endeble premisa que la sustentaba y la falta de pruebas que finalmente la expusieron como una teoría conspirativa fraudulenta. También colaboraron con los gigantes de Silicon Valley para enterrar la cobertura de la corrupción de la familia del presidente Joe Biden en las últimas semanas de la campaña presidencial de 2020. Igualmente escandalosa fue su notoria incapacidad para hacer cualquier reportaje sustancial sobre la creciente incapacidad de Biden como presidente, encubriendo su menguante capacidad para funcionar hasta su desastroso debate de junio con Trump, cuando se volvió imposible ocultarlo más. Igualmente malo fue el desprecio que prodigaron a cualquiera que señalara la verdad sobre Biden hasta que se convirtió en interés de los demócratas reemplazarlo por Harris.

Hay muchos otros ejemplos de este tipo de sesgo, pero baste decir que, aunque sus colegas apoyaron a Stephanopoulos en la disputa con Trump, gran parte del público, que ve al presentador de ABC como símbolo de la arrogancia, el partidismo y la hipocresía de los medios, no está de acuerdo (después de todo, él fue el hombre clave para desacreditar a las mujeres que presentaron acusaciones creíbles de acoso y agresión sexual contra el expresidente Bill Clinton en la década de 1990).

También hay buenas razones para pensar que la última demanda de Trump fracasará. El presidente está demandando al Des Moines Register y a su supuestamente experta encuestadora J. Ann Selzer por publicar una encuesta de último minuto que mostraba que Harris ganaría el estado de Iowa, lo que difería 17 puntos porcentuales del resultado real. El resultado de la encuesta estaba tan sesgado y el momento en que se publicó era tan sospechoso que bien podría considerarse una interferencia electoral, aunque probablemente no sea ilegal. La demanda de Trump debería fracasar, pero los hechos del caso dan credibilidad a la afirmación de que los medios de comunicación no solo no son confiables, sino que bien podrían estar mintiendo deliberadamente al público.

Sesgo mediático contra Israel

Una nueva generación de periodistas, educados mayormente en universidades de élite, está impregnada de ideas tóxicas de la izquierda como la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad, y ahora cree que su trabajo es promover causas “progresistas”, en lugar de contar ambas caras de la moneda y buscar la verdad. En algunos medios conservadores también se da el caso de que no se cubran todos los hechos a fondo.

Esto no solo se ha manifestado en la política estadounidense, sino también en lo que respecta a la cobertura informativa sobre Israel y su conflicto con los palestinos y los terroristas respaldados por Irán. En los casi 15 meses transcurridos desde los ataques terroristas de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, los medios corporativos han distorsionado la cobertura contra el Estado judío y sus esfuerzos por defenderse y derrotar a quienes buscan su destrucción. Aun así, vale la pena recordar que fue el caso Sharon y durante la Guerra del Líbano de 1982 cuando quedó claro por primera vez que Israel ya no podía esperar una cobertura justa.

Sharon demandó a TIME —en aquel entonces uno de los medios de comunicación más leídos y poderosos del mundo— por difamación. El caso se refería a un artículo de 1982 que afirmaba que Sharon, entonces ministro de Defensa de Israel, había ordenado a los líderes falangistas libaneses que se vengaran de los palestinos entrando en los campos de refugiados de Sabra y Shatila en Beirut. El resultado del informe, ampliamente aceptado en aquel momento, fue que Sharon era responsable de la posterior masacre en la que los falangistas se habían vengado de la matanza palestina de cristianos libaneses.

En realidad, no había hecho nada parecido y, por eso, presentó una demanda por difamación ante un tribunal federal contra el gigante de los medios de comunicación por haberlo calificado falsamente de “asesino en masa”. Pero el principal obstáculo para su reivindicación en los tribunales fue la ley estadounidense sobre difamación, que hace muy difícil que los demandantes que son figuras públicas puedan reclamar reparación contra la prensa, sin importar la solidez de sus casos.

Durante el proceso, los abogados de Sharon demostraron al jurado que el artículo era falso. Pero el problema fue que el juez lo imputó correctamente según las reglas del caso Times v. Sullivan y dijo que debían responder a tres preguntas: ¿Era verdad la historia? ¿Sabía el periodista que no era verdad? ¿Y se había publicado el artículo con malicia y con el deseo deliberado de perjudicar a Sharon? El jurado respondió “sí” a las dos primeras preguntas. Sin embargo, a falta de una clara admisión por parte del personal de TIME de que estaban tratando de perjudicar al héroe de guerra y político israelí, la respuesta a la tercera pregunta fue “no”. Y así, TIME ganó.

Ambas partes reclamaron una indemnización, y Sharon insistió en que lo único que quería era demostrar que la acusación era mentira, no los 50 millones de dólares que había solicitado por daños y perjuicios. Posteriormente, obligó a la revista a aceptar un acuerdo económico en una demanda posterior y separada en un tribunal israelí, donde las leyes no están sesgadas a favor de la prensa.

Aunque el furor por su supuesta responsabilidad en Sabra y Chatila lo obligó a dimitir como ministro de Defensa, Sharon acabó por hacer un notable regreso político. Se convirtió en primer ministro de Israel en 2001 y ocupó el cargo hasta que sufrió un derrame cerebral debilitante en 2006 que le llevó a la muerte ocho años después. Pero el daño a su reputación -y a la del Estado judío- persistió fuera de Israel. Es posible argumentar que la información engañosa y a menudo francamente falsa sobre el Líbano en 1982 sentó las bases para la cobertura difamatoria del Estado judío actual, ya que las falsas acusaciones de "genocidio" contra los palestinos se difunden rutinariamente en los medios internacionales y son creídas por quienes han sido adoctrinados para creer que es un Estado opresor "blanco".

Aunque la prensa corporativa niega haber abandonado los principios éticos del periodismo en favor del activismo liberal, su evidente sesgo contra Trump y los conservadores, así como su predilección por difamar a Israel, es el contexto en el que debemos considerar el debate actual sobre un inminente ataque a la prensa estadounidense. Lo mismo puede decirse de casi todos los medios israelíes que tratan al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con la misma injusticia que sus homólogos estadounidenses tratan a Trump.

¿Cambiar la ley?

Como demostró el caso Sharon hace 40 años, los estándares actuales de difamación en los Estados Unidos son cuestionables. Uno se pregunta si podría haber demostrado malicia en una era en la que prácticamente toda la comunicación se realiza por correo electrónico y mensajes de texto y puede ser presentada como prueba en procesos legales. Sin embargo, al escribir la Primera Enmienda, la intención de los Fundadores de la República estadounidense no fue dar inmunidad general a los periodistas para mentir sobre figuras públicas. Visto desde ese punto de vista, la Corte Suprema bien podría tener buenas razones para revisar el precedente Times v. Sullivan para facilitar la presentación de demandas, como sucede en otras democracias.

Pero no es necesario estar en el Times, ABC o cualquiera de los otros medios tradicionales que han perdido su credibilidad ante los ojos del público para preocuparse por las implicaciones de tal desarrollo.

Los propietarios de muchos medios supuestamente tradicionales están, con razón, reconsiderando la posibilidad de permitir que su personal progresista los aísle de al menos la mitad del público que no se inclina hacia la izquierda. Intentar conducirlos de vuelta al centro no es una rendición al autoritarismo, sino una decisión sensata de descartar el partidismo y regresar a la cultura periodística más responsable que fue parte del razonamiento del tribunal en Times v. Sullivan.

De todos modos, reducir los obstáculos de las demandas no perjudicará a estas grandes corporaciones. Lo que sí hará es dejar más vulnerables a los medios alternativos, (ya sean pequeños medios como Jewish News Syndicate (JNS) o los podcasters independientes que han sustituido en gran medida a los medios corporativos), que no cuentan con abogados de primera línea ni con los recursos para defenderse de litigios maliciosos y frívolos como los que tienen los gigantes de los medios.

La verdadera respuesta a la amenaza de las demandas de Trump no está en modificar la ley, sino en que los hagan su trabajo en lugar de jugar a la política, como muchos de ellos creen que es su deber. Si los medios corporativos siguen por este camino, el problema no será solo que Trump u otros conservadores agraviados les demanden y socaven potencialmente la protección de la Primera Enmienda a la prensa, sino que perderán aún más audiencia e influencia.

Lo mismo ocurre en Israel, donde la única alternativa al pensamiento grupal de la izquierda -el Canal 14- sigue ganando espectadores. Como ocurre con tantas otras cosas en las sociedades libres, la respuesta es dejar que el público, actuando a través del libre mercado, decida el destino de los medios tradicionales. A la larga, los periodistas que creen que deben tener impunidad para difamar a sus oponentes políticos fracasarán, y los que digan la verdad bien podrían triunfar.

