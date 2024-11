La mayoría de los medios pierden miles de millones de dólares por ignorar el potencial de los hispanos en sus programas

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 29 de noviembre, 2024

Es indiscutible que la relevancia de los hispanos en el país es mayor a medida que pasan los años, y más sabiendo que cada vez son más los que toman la decisión de trasladarse a Estados Unidos en busca de mejorar su vida. Sin embargo, aún hay ciertos ámbitos en los que su representación no va a la par de su crecimiento. Una situación que sucede, por ejemplo, en los medios de comunicación, acarreándoles más perjuicios que beneficios.

Según un informe de Latino Donor Collaborative, la poca presencia de los hispanos en los medios de comunicación hacen que estos dejen de obtener unos ingresos anuales que oscilan entre los 12.000 y los 18.000 millones de dólares. Porque, según detalla la organización, la comunidad "solo representan el 9,8%" del elenco de los programas guionizados y "el 5%" en programas no guionizados.

"El informe sirve de llamada de atención a los responsables de la toma de decisiones para que aprovechen todo el potencial económico de la auténtica representación hispana en los medios de comunicación", subraya la organización.

Y no será porque los hispanos no quieran ser partícipes del mundo audiovisual y del entretenimiento, y no solo delante de las pantallas. Por ejemplo, la comunidad representó a más del 40% de los ciudadanos que fueron a ver algunos éxitos de taquilla a los cines, como las películas de animación Inside Out 2 y Super Mario Bros.

Voz Media: un medio que confía en el potencial de los hispanos

Dentro de esa escasa representación hispana en los medios de comunicación, hay excepciones. Y una de ellas es este medio, Voz Media, que nació no solo para dar voz a los hispanos, también para confiar en sus capacidades personales y profesionales.

Porque la gran mayoría de los que integramos esta redacción, estos platos... los que formamos parte de Voz Media procedemos desde prácticamente todos los rincones del mundo hispano: Argentina, Colombia, México, Venezuela, Guatemala, España, ...