¿Quién está dirigiendo este país?

30 de octubre, 2024

Miembros de ambos partidos políticos estadounidenses y otros observadores preocupados llevan un tiempo preguntándose: "¿Quién está realmente dirigiendo el país?"

Las respuestas incluyen:

El expresidente Barack Obama, quien en noviembre de 2020, dijo en The Late Show con Stephen Colbert:

"La gente me preguntaba, sabiendo lo que sabes ahora, ¿te gustaría tener un tercer mandato? Y solía decir: '¿Sabes qué? Si pudiera hacer un arreglo donde tuviera un sustituto, un hombre o mujer de fachada, y esa persona tuviera un auricular, y yo estuviera en mi sótano en pantalones deportivos revisando las cosas, y luego pudiera decir las líneas, pero alguien más estuviera haciendo todo el discurso y la ceremonia, estaría bien con eso'".

George Soros, de quien el periodista Wayne Allen Root escribió: "Obama recibe sus órdenes de George Soros".

El Partido Comunista Chino, sobre el cual Root escribió:

"[E]l verdadero poder detrás del trono. El jefe de jefes. El capo di tutti. China y el Partido Comunista Chino. Todos están tomando órdenes de China y el PCCh. China soborna a todos los políticos en Estados Unidos y en todo el mundo con miles de millones en cuentas bancarias offshore. China posee a Biden y a su familia. China posee prácticamente toda la cúpula del Partido Demócrata – y también a varios republicanos RINO del establishment.... Es fácil ver que China es el jefe. Tendrías que estar ciego, sordo o realmente tonto para no verlo. Todo lo que sucede... simplemente debilita y divide a Estados Unidos mientras beneficia a China".

Y, por supuesto, Jill Biden, a quien el presidente le pidió recientemente que presidiera una reunión del gabinete.

Cada vez parece más que es un grupo de burócratas no elegidos – un politburó sin rostro – quienes aplican la ley o no, según la conveniencia o el capricho político.

El autor y empresario estadounidense Vivek Ramaswamy ha llamado a este grupo "una máquina".

¿Son las "fronteras abiertas" legales o no? ¿Se están violando las leyes de inmigración o no? ¿Son legales o no los inmigrantes ilegales? ¿Las acusaciones contra candidatos presidenciales a un mes de una elección presidencial son "interferencia electoral" o no? ¿Las mentiras deliberadas de exfuncionarios de inteligencia estadounidenses al público estadounidense sobre la autenticidad de la laptop de Hunter Biden fueron una "interferencia electoral" activa o no?

Lo que probablemente deberíamos preguntarnos, mientras nos dirigimos a noviembre, es: "¿Realmente queremos seguir viviendo así?"