Comienza el segundo año del asedio a los estudiantes judíos

2 de septiembre, 2024

El paso de unos meses desde el final del semestre escolar de primavera no parece haber cambiado mucho. Los estudiantes que regresaron a las facultades y universidades de todo Estados Unidos la semana pasada fueron recibidos a menudo con indicios de que la guerra contra los judíos en los campus apenas ha terminado. Al contrario, la segunda ronda puede ser tan peligrosa para su capacidad de vivir abiertamente como judíos identificables y partidarios del único Estado judío del planeta como el curso pasado.

Por toda la nación llegaron pruebas de que la infraestructura y la financiación, ya sea de radicales nacionales o de oscuras fuentes extranjeras como Irán, de activistas pro-Hamas y abiertamente antisemitas no se han disipado durante el verano.

En la Universidad de Michigan, los que odian a Israel no sólo acosaron a los estudiantes recién llegados, sino que cerraron el gobierno estudiantil para empujar a la escuela a adoptar un programa ilegal y discriminatorio de desinversión BDS.

En la Universidad Temple de Filadelfia, miembros del grupo abiertamente antisemita Estudiantes por la Justicia en Palestina dejaron claras sus intenciones y su estrategia al empezar el semestre con una manifestación fuera del Chapter Hillel de la escuela mientras ondeaba la bandera del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización terrorista extranjera. Que hayan elegido como objetivo a Hillel, que en su mayor parte no ha estado a la vanguardia del movimiento pro-Israel, sino que en la mayoría de los casos es simplemente un grupo comunitario para estudiantes universitarios judíos, dice todo lo que significa ser "pro-Palestina" en 2024.

Estos son sólo dos de los muchos ejemplos en los que los agitadores antiisraelíes han demostrado que están dispuestos a reanudar el mismo asedio a la vida universitaria judía que fue el sello distintivo del curso académico 2023-24 tras los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre y las atrocidades cometidas en el sur de Israel que desencadenaron la guerra actual.

Algunos rectores de universidad han perdido sus puestos por su indiferencia ante el aumento del odio a los judíos dentro de sus instituciones; otros han dimitido voluntariamente, aunque presionados por sus acciones -o más bien, por su inacción-. Pero en su mayoría, el resultado final de los responsables de las escuelas de élite y a veces no tan élite de Estados Unidos sigue siendo que consideran que el problema se resume en navegar entre dos intereses supuestamente igualmente legítimos. Al hacerlo, consideran que el derecho de los judíos a vivir y aprender en el campus sin ser atacados por su fe y sus creencias no es más importante que el derecho de quienes están aliados con los genocidas antisemitas de Hamás a expresar abiertamente sus odiosas creencias. Y a hacer la vida difícil, si no imposible, a los judíos que no están dispuestos a seguir la moda intelectual izquierdista y denunciar a Israel.

Al centrar la atención en los presidentes de las escuelas también se ignora el papel mucho más importante que desempeñan los empleados de niveles inferiores que trabajan en los departamentos de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que, entre otras tareas, ayudan a elaborar programas de orientación para estudiantes que establecen los parámetros de un comportamiento adecuado. Dado que estas son las mismas personas que ayudan a promover las falsas doctrinas de la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad que proporcionan una cobertura intelectual para el odio a Israel y a los judíos, es probable que haya resistencia contra cualquier esfuerzo por promover la concienciación sobre el antisemitismo.

Más allá de los campus universitarios



Además, como estamos aprendiendo cada vez más, el peligro no se limita a las instituciones de educación superior. La situación en las escuelas secundarias e incluso en los grados inferiores en muchos lugares de todo el país es igual de grave, si no más. El sistema educativo y los sindicatos de profesores han sido capturados por ideólogos de izquierda tan dispuestos a etiquetar falsamente a Israel como un Estado "colono/colonialista" y de "apartheid" y a considerar a Israel y a los judíos como opresores "blancos".

Se plantea entonces la cuestión de qué, si es que hay algo, debería ser diferente en la respuesta de la comunidad judía, las organizaciones, los educadores, los padres y los alumnos a este desafío.

Cada escuela y comunidad es diferente. Algunas instituciones se comportaron mejor que otras a la hora de responder a la forma en que las turbas pro-Hamas intentaron apoderarse de los campus y crear entornos hostiles para los estudiantes y profesores judíos. También es cierto que muchas escuelas no mostraron falta de decoro, y que la crisis pasó sin que hubiera muchas pruebas de su impacto.

Pero tanto si los distritos escolares individuales están relativamente libres de propaganda antisemita y antiisraelí como si es rampante, la necesidad de que los judíos y los amigos de Israel piensen seriamente en cómo responder a otros varios meses de guerra de asedio en curso es imperativa. A nivel universitario, lo mismo vale para que padres, alumnos y antiguos alumnos comprendan que reciclar las estrategias de relaciones comunitarias de épocas anteriores o limitarse a esperar que la tormenta pase o se disipe con el fin de los combates en Oriente Próximo (un resultado dudoso) no resolverá el problema.

No faltan ideas sobre qué hacer. Algunas implican retirar a los niños judíos de todas las edades del sistema secular de educación. Algunos dicen que basta con abandonar los actuales colegios de élite por otros en los que se apliquen políticas más sensatas, o crear colegios nuevos. Otros promueven campañas de presión en las que se recorte la financiación -ya sea de antiguos alumnos de colegios concretos o del gobierno- a las instituciones infractoras.

Todas estas ideas son válidas. Pero en lo que se refiere a una estrategia amplia para afrontar lo que debe entenderse como una crisis de la vida judía en Estados Unidos, lo que se necesita es un consenso sobre principios básicos.

El primero requiere que los judíos abandonen la pretensión de que el actual debate sobre Israel y el antisemitismo en la educación estadounidense es un debate en el que hay algo que decir para los que están a ambos lados de las líneas de manifestación que surgen en los campus de todo Estados Unidos.

No 'tienen razón'



Contrariamente a lo que dijo el presidente Joe Biden en la Convención Nacional Demócrata o lo que ha dicho la vicepresidenta Kamala Harris en varios contextos diferentes en los últimos tres años, aquellos que acusan falsamente a Israel de genocidio no "tienen razón."

Independientemente de lo que la gente piense sobre acciones militares israelíes concretas, el propósito de las protestas en Estados Unidos no es diferente del de los terroristas que llevaron a cabo la peor matanza masiva de judíos desde el Holocausto el 7 de Octubre. Se llamen "pro-Palestina" o antisionistas, el objetivo de erradicar Israel -algo que sólo podría lograrse mediante el genocidio de su población- es el mismo.

Nadie que se preocupe por la seguridad de los judíos en Estados Unidos, la gran diáspora o Israel debería admitir que existe una equivalencia moral entre la guerra palestina para destruir el Estado judío y los esfuerzos para defenderlo.

También es vital que todas las comunidades judías y universitarias comprendan que tratar el antisionismo como una idea válida y digna de debate en el contexto actual es una traición no sólo a los israelíes que luchan por sus vidas, sino también a los niños judíos atrapados en la actual vorágine política. En lugar de tratar de disimular estas diferencias, debemos dejar claro que quienes corean "de perdidos al río" o vitorean el terrorismo palestino no sólo incitan al odio, sino que incitan abiertamente a cometer actos de violencia contra los judíos.

No caiga en la trampa de la islamofobia



Parte de ello también debe implicar algo difícil para muchos judíos liberales y, especialmente, para las organizaciones en gran medida fracasadas que pretenden representarlos. Deben abandonar su aceptación de la equivalencia moral entre la lucha contra el antisemitismo y la causa totalmente dudosa de abordar la "islamofobia", una postura adoptada por la administración Biden-Harris. La inmensa mayoría de lo que ahora se denomina islamofobia no es más que un reconocimiento del odio antijudío rampante entre los musulmanes estadounidenses y quienes dicen representarlos. No se ataca a los musulmanes en los campus universitarios. Los judíos sí.

Eso también significa que la comunidad judía debe dejar de confiar en grupos liberales fracasados como la Liga Antidifamación y el Comité Judío Estadounidense para que defiendan sus intereses. A pesar de sus presupuestos desorbitados y de las impresionantes campañas de relaciones públicas en las que han intentado posicionarse como respuesta a la crisis, estas organizaciones han demostrado ser incapaces de desprenderse de su lealtad pasada a las mismas doctrinas izquierdistas tóxicas que crearon este desastre. Por mucho que sea instintivo que los grupos judíos traten de unirse en tales circunstancias, podría decirse que forman parte del problema. Al igual que deben hacer en y para las instituciones académicas, los judíos deben tratar de crear nuevos grupos y coaliciones que comprendan lo que está en juego y puedan avanzar con acciones concretas para ayudar a mitigar el antisemitismo en todo Estados Unidos.

Otro punto clave a tener en cuenta es que aquellos que defienden a los niños judíos propongan soluciones que defiendan la libertad de expresión al tiempo que tratan el lenguaje de odio antijudío de la misma manera que la sociedad trata el racismo contra otras minorías. Debemos tener claro que criticar las políticas israelíes o incluso expresar oposición a la existencia de Israel es totalmente legal. Pero los llamamientos al genocidio judío o el apoyo a Hamás y sus aliados deberían tratarse, especialmente en lugares privados y no en plazas públicas, de la misma manera que las autoridades tratan la apología del racismo contra los negros o el apoyo al Ku Klux Klan. Es decir, no se puede tolerar. Y del mismo modo que la historia nos enseña que las leyes anti enmascaramiento ayudaron a acabar con el KKK, lo mismo puede ocurrir con quienes ocultan su identidad tras máscaras faciales y keffiyehs.

Tal vez lo más difícil de entender para los judíos estadounidenses es que no hay compromiso posible con los antisionistas ni en el contexto de las protestas en los campus ni en los esfuerzos por librar a las escuelas K-12 de la propaganda antisemita, ya sea etiquetada como defensa de los derechos humanos o estudios étnicos "liberados". No hay un punto intermedio en el que los estadounidenses puedan aceptar estar en desacuerdo con quienes piensan que los agravios de los palestinos justifican la destrucción del único Estado judío o el terrorismo. Las atrocidades incalificables del 7 de Octubre fueron una característica de la causa palestina y antisionista, no un error. Quienes piensen lo contrario o crean que esa "resistencia" es comprensible, aunque lamentable, no están adoptando un punto de vista razonable sino justificando el asesinato en masa. Eso seguirá siendo así tanto si se detiene temporalmente la lucha en Gaza como si Israel evita una ampliación de la guerra contra Hezbolá en Líbano y sus pagadores en Teherán.

Los judíos no están solos



Otro error es sobreestimar la fuerza de los antisemitas contemporáneos.

Aunque controlan en gran medida el sistema educativo y tienen un poderoso control sobre la cultura popular y otros sectores de la sociedad, los antisemitas siguen siendo una minoría entre los estadounidenses, la mayoría de los cuales sigue apoyando a Israel, la única democracia de Oriente Medio. Independientemente de lo que uno pueda pensar de la sinceridad de aquellos de la izquierda, incluida la vicepresidente y candidata presidencial demócrata Kamala Harris, que mantienen que apoyan a Israel al tiempo que son reflexivamente hostiles, su miedo a ser etiquetados como "anti-Israel" es un reconocimiento de la realidad política. Los judíos no están solos en este país. Aunque el apoyo a Jerusalén ha disminuido entre demócratas y liberales, que han caído presa de las ideas de woke que refuerzan el mito del Estado judío "colono/colonial", la mayoría de los independientes y republicanos siguen siendo sólidamente proisraelíes. Lo mismo puede decirse de una considerable minoría de demócratas. Estos hechos básicos demuestran por qué un enfoque tímido a la hora de enfrentarse a las turbas pro-Hamás es un terrible error.

Por último, nunca debemos perder de vista la base del antisemitismo contemporáneo: la ideología woke. El auge del antisemitismo de izquierdas sería inimaginable sin la forma en que las instituciones estadounidenses de enseñanza superior se han empapado de la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad. Han adoctrinado a una generación de educadores, académicos y estudiantes en la creencia de una guerra racial interminable e imposible de ganar en la que todos los opresores y todas las víctimas están de alguna manera vinculados. Por eso tantos estudiantes, por lo demás ignorantes, creen ahora reflexivamente que los israelíes son todos "blancos" -aunque la mayoría son, según las definiciones de la izquierda, personas de color porque sus orígenes se remontan a Oriente Medio o al norte de África- y que el conflicto con los palestinos es un conflicto de raza y no de intolerancia islamista a la presencia judía en su patria ancestral.

Cualquier solución al problema actual del antisemitismo estadounidense debe, por tanto, incluir un retroceso de la marea woke y de la infraestructura DEI en la educación, las artes y el gobierno.

Sobre todo, los judíos que se preocupan por otro año de asedio a los judíos en la educación estadounidense deben recordar que no deben seguir las reglas de los antisemitas. Debemos contraatacar y plantar cara, en lugar de buscar refugio y ceder la plaza pública a los que odian a los judíos. Cualquier otra cosa es una receta para una mayor erosión de la seguridad judía.

