China incita a Irán para que ataque a Israel

17 de agosto, 2024

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, dijo el 11 de agosto a su homólogo iraní que Pekín respaldará a la República Islámica en su defensa de la "soberanía, seguridad y dignidad nacional". Wang afirmó que el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, líder político de Hamás, violaba la soberanía de Irán y amenazaba la estabilidad regional. Mientras países de todo el mundo presionan a Irán para que no ataque a Israel -Teherán culpa al Estado judío de la bomba que mató a Haniyeh el 31 de julio-, China estaba incitando públicamente a que actuara.

¿Por qué haría eso el ministro chino? Quizás porque Pekín piensa que su proxy Irán está perdiendo. Y que tiene que actuar rápido.

Hamás es un apoderado de Irán. El régimen iraní cree que no es el apoderado de nadie, mientras que los chinos piensan que es el suyo. Sea o no la garra de China, Teherán no podría haber iniciado la guerra sin el apoyo directo del Estado chino.

Irán, vasallo de China

En primer lugar, está el salvavidas económico chino a la alicaída economía iraní. El año pasado, cuando las exportaciones de crudo de Irán alcanzaron su nivel más alto en cinco años, China se hizo con cerca del 90% del volumen, según Kpler, una empresa de investigación europea. Al parecer, la fuerte demanda del gigante asiático fue la causa del aumento de la producción iraní.

Pekín también proporcionó cobertura diplomática para el asalto a Israel. El apoyo propagandístico puede haber sido aún más importante: alrededor del 96,5% de los videos sobre Hamás difundidos en la red social china TikTok apoyan al grupo terrorista. El Partido Comunista utiliza esa plataforma para amplificar las narrativas que le convienen.

Hay otra señal reveladora. "La prueba de que Irán es un representante de Pekín es el flujo continuo tanto de armas chinas a Irán como de componentes chinos para las propias armas de Irán", me dijo este mes Jonathan Bass, de InfraGlobal Partners. "Todo el mundo en la región lo sabe".

Bass, que desde el 7 de Octubre ha hablado con altos dirigentes de los Estados de la Liga Árabe y con cuatro de los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, dijo que la región está ahora especialmente preocupada por el flujo de armas chinas a manos de Irán y de sus proxies terroristas. Y deberían estarlo: los tres principales grupos dependientes de Irán -Hamás, Hezbolá y los Houthis- luchan con armas chinas.

¿Por qué China promueve ahora la guerra en Medio Oriente?

El enfoque de Pekín hacia la región ha evolucionado rápidamente en la última media década. No hace mucho, los responsables políticos chinos habían intentado tradicionalmente mantener un equilibrio desarrollando relaciones con todas las partes y manteniéndose al margen de los múltiples conflictos de la región.

Como resultado, Pekín ganaba influencia, pero era poco más que un espectador mientras Estados Unidos se ocupaba de las cuestiones difíciles. Los diplomáticos chinos, por tanto, se mantuvieron al margen mientras la Administración Trump remodelaba la región con los cuatro Acuerdos de Abraham, pactos con dos estados del Golfo, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, y dos en el norte de África, con Sudán y Marruecos. El resultado, la paz con Israel, fue histórico.

China contraatacó con dos acuerdos históricos propios, uno en marzo del año pasado entre Arabia Saudí e Irán y el otro el 23 de julio, cuando Pekín consiguió que 14 facciones palestinas, incluidas las archirrivales Hamás y Fatah, firmaran en la capital china la Declaración de Pekín, un pacto de unidad.

China, hasta el asesinato de Haniyeh, parecía impulsar los acontecimientos en Oriente Próximo, pero ahora parece que la luz verde de Pekín a un ataque iraní contra Israel es un intento de frenar una tendencia desfavorable.

China tambalea

Está claro que los chinos necesitan hacer algo. Hamás, que había ganado el favor de Pekín, está desorganizado. El grupo pudo nombrar a un sucesor de Haniyeh más rápido de lo que muchos sospechaban, pero está perdiendo el control de Gaza, como informó Amir Bohbot del Jerusalem Post el 11 de agosto. Los éxitos militares de Israel, entre otros factores, han debilitado considerablemente a la organización.

Además, Estados Unidos se está apresurando a enviar recursos militares para reforzar sus ya considerables fuerzas en la región. El 11 de agosto, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ordenó que el Carrier Strike Group 3 agilizara su tránsito hacia Oriente Próximo. También despachó al USS Georgia, un submarino de misiles guiados clase Ohio, para que se dirija hacia allí. China no puede igualar la potencia de fuego estadounidense en la región, como tampoco puede hacerlo su amiga Rusia.

En última instancia, Washington sigue siendo quien ejerce el poder en Oriente Próximo. Sí, en un momento dado parecía que Estados Unidos se estaba retirando. Después de todo, al convertirse en la nueva Arabia Saudí pasó a depender menos de la región. En la actualidad, Estados Unidos ha bombeado más petróleo crudo que cualquier otra nación en la historia, durante seis años consecutivos. Produce más gas natural que ningún otro país. China intentó llenar lo que percibía como un vacío.

"La nueva apuesta de China está envalentonando a Teherán".

Que Estados Unidos no necesita de la región no convierte a China en un país poderoso. Los éxitos chinos, sus dos grandes pactos, demostraron ser bastante ilusorios. Ha habido, por ejemplo, escaso seguimiento en el acuerdo saudí-iraní (motivo, entre otros, por el cual la Administración Biden puede estar avanzando su propio acuerdo con Riad). Además, la Declaración de Pekín se desmoronó en tiempo récord debido en gran medida al sorprendente asesinato de Haniyeh.

Al parecer, China se pensó inteligente al perturbar Medio Oriente con una nueva guerra. Cuando los apoderados flaquean, sin embargo, también lo hacen sus amos. China, ahora mismo, está flaqueando.

Así que, ahora mismo, China debe apostar. Por el momento, su apuesta es envalentonar a Teherán: el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán repitió las palabras de Wang Yi el 13 de agosto cuando el régimen rechazó los llamamientos de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia exigiendo que no ataque a Israel.

Imitando, parece, a Mao Zedong, el presidente Xi Jinping ha estado promoviendo el 'caos' para allanar el camino hacia el dominio chino en todo el mundo. Wang Yi, en su llamada del día 11 a Teherán, dio un paso audaz hacia el caos.

China, según todos los indicios, desea más guerra en la región más desgarrada por la guerra.

© Gatestone Institute