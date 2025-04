Una de las mejores inversiones de Estados Unidos: La ayuda militar estadounidense a Israel

11 de abril, 2025

En los últimos años, cada vez más voces de la extrema izquierda y la extrema derecha de la política estadounidense, así como a través de las redes sociales, han cuestionado la continuidad de la alianza militar de Estados Unidos con Israel y su apoyo a este país.

Entre las más destacadas de estas voces se encuentra el veterano Sen. Bernie Sanders (I-Vt.), que presentó múltiples "resoluciones de desaprobación" en el Senado la semana pasada para cuestionar la venta de armas estadounidenses a Israel. (Todas fueron, afortunadamente y por abrumadora mayoría, rechazadas.) Mientras gente como Sanders argumenta que la ayuda estadounidense permite el conflicto y que la acción de Israel para defenderse de los ataques del eje supremacista islamista de Irán de alguna manera lo descalifica para recibir equipamiento militar estadounidense, pasan por alto los profundos beneficios estratégicos, tecnológicos y humanitarios que Estados Unidos recibe de su alianza con Israel.

Estos activistas antiisraelíes, entre los que se encuentran personas como la ex diputada por Missouri Cori Bush, otros miembros del "Escuadrón" en la Cámara de Representantes de EE. Cámara de Representantes y figuras de los medios de comunicación como Mehdi Hasan, a menudo destacan la ayuda militar estadounidense que recibe el Estado judío (e, hiperbólicamente, intentan vincularla a todo tipo de problemas sin resolver en Estados Unidos) mientras ignoran el contexto más amplio de la ayuda exterior estadounidense global. Delatan un sesgo que, en el mejor de los casos, roza el antisemitismo. En realidad, el apoyo militar a Israel sigue siendo una de las inversiones más rentables y mutuamente beneficiosas que Estados Unidos ha realizado en la historia moderna.

Es importante reconocer la incoherencia en la forma en que los críticos aplican sus críticas a todas las cosas "Israel", incluso con respecto a su recepción de ayuda militar. La ayuda militar estadounidense a Israel representa un mero 0,045% del presupuesto federal global. También viene efectivamente en forma de un "vale" que Israel debe gastar en productos hechos en Estados Unidos por fabricantes estadounidenses. Ylos que odian a Israel suelen culpar a esta pequeña fracción del gasto federal de los problemas internos de Estados Unidos, como la falta de vivienda, la delincuencia y los servicios públicos insuficientemente financiados, afirmaciones que carecen tanto de lógica fiscal como de buena fe. Cuando Bush culpó a la ayuda estadounidense a Israel de la pobreza y la falta de vivienda en San Luis, o cuando los activistas relacionaron expresamente los recientes incendios forestales de Los Ángeles con el mismo gasto, se dedicaron al clásico chivo expiatorio antisemita, en lugar de a una crítica constructiva.

Estas críticas selectivas resultan aún más sospechosas si se tiene en cuenta que, durante años, Estados Unidos ha concedido más de 55.000 millones de dólares anuales en ayuda exterior directa a países de todo el mundo, muchos de los cuales ofrecen un rendimiento escaso o nulo de esa inversión. Además, en las últimas dos décadas, Estados Unidos ha subvencionado los presupuestos de todos los demás países de la OTAN al destinar alrededor del 3,5% de su producto interior bruto a defensa, mientras que la mayoría de los demás países miembros apenas han aportado el 2%. Este desequilibrio ha costado a Estados Unidos más de 5 billones de dólares, mientras que Israel gasta sistemáticamente más del 5% de su PIB en su propia defensa. Sin embargo, rara vez esta enorme subvención europea es objeto de apasionados discursos en el Senado o de indignación viral en las redes sociales, y desde luego ninguno de los que centran tan singular atención y/u oprobio en Israel ha culpado nunca a países como Francia o Dinamarca de la falta de vivienda en alguna ciudad estadounidense o de la escasez de fondos en los presupuestos de los cuerpos de bomberos.

A diferencia de muchos receptores de ayuda exterior estadounidense, Israel ofrece a Estados Unidos mucho más que gratitud. Es un socio estratégico vital en Oriente Medio, una región en la que Estados Unidos tiene pocos aliados fiables. Puertos como los de Haifa y Ashdod sirven de puntos de atraque seguros y hospitalarios para la Marina estadounidense y albergan reservas militares de emergencia para un despliegue rápido. En contraste con los costosos y caóticos redespliegues en el Golfo Pérsico, Israel ofrece estabilidad, fiabilidad e intereses compartidos.

Desde la Guerra Fría hasta nuestros días, los presidentes estadounidenses han comprendido que el apoyo a Israel no es caridad, sino una sólida inversión en seguridad nacional. Durante la Guerra Fría, Israel sirvió de baluarte contra la influencia soviética en Oriente Próximo. Hoy, se erige en primera línea de defensa contra las fuerzas islamistas radicales y las ambiciones hegemónicas de Irán. Israel destruyó de forma independiente el reactor nuclear de Siria en 2007 justo antes de que entrara en funcionamiento, impidiendo que Siria bajo el carnicero Bashar Assad se convirtiera en una potencia nuclear y evitando una posible catástrofe regional. Estas acciones evitan que Estados Unidos tenga que intervenir militarmente, ahorrando dinero y vidas estadounidenses.

La asociación entre Estados Unidos e Israel va mucho más allá de las operaciones militares. Jerusalén comparte con Washington información crítica sobre terrorismo, ciberamenazas y proliferación nuclear. Además, la experiencia israelí en la lucha antiterrorista, perfeccionada a lo largo de décadas de necesidad, ha contribuido a dar forma a las estrategias estadounidenses de seguridad nacional. Los esfuerzos conjuntos, como el desarrollo de los sistemas de defensa antimisiles Iron Dome, David's Sling y Arrow, han mejorado las capacidades defensivas de ambas naciones. Estos sistemas no sólo defienden a Israel, sino que también informan y mejoran materialmente la infraestructura de defensa antimisiles de Estados Unidos.

Las contribuciones de Israel a la tecnología militar son revolucionarias. Sus empresas desarrollan equipos de protección de alta tecnología, drones, vehículos no tripulados y sistemas de detección de bombas que benefician directamente a los soldados estadounidenses. Estas innovaciones salvan vidas y mantienen al ejército estadounidense a la vanguardia de la tecnología de defensa. No puede decirse lo mismo de la ayuda a muchas otras naciones, incluida Ucrania, donde el retorno de la inversión en términos de seguridad e innovación tecnológica es limitado.

Israel no es sólo un socio militar; es un líder mundial en tecnología e innovación apodado la "Startup Nation". Decenas de las principales empresas estadounidenses han establecido centros de investigación y desarrollo en el Estado judío para aprovechar su talento científico y de ingeniería. Los microprocesadores más avanzados de Intel, por ejemplo, se diseñaron en Israel. Tecnologías fundamentales para la seguridad en línea, la mensajería instantánea y los pagos digitales, como las que utiliza PayPal, tienen su origen en la innovación israelí.

Y, de hecho, Estados Unidos se beneficia directamente. La cooperación entre los sectores tecnológicos estadounidense e israelí ha sido un factor crítico en el éxito de la economía de la información estadounidense. A diferencia de otros receptores de ayuda, el ecosistema de innovación israelí apoya directamente al sector privado estadounidense, creando puestos de trabajo y crecimiento económico a ambos lados del Atlántico.

Más allá de los beneficios militares y tecnológicos, Israel aporta soluciones críticas a los acuciantes problemas mundiales, especialmente en conservación del agua, agricultura y energías renovables. Israel recicla casi el 90% de sus aguas residuales, la tasa más alta del mundo, y es pionero en tecnologías como el riego por goteo y la desalinización por ósmosis inversa. No se trata de innovaciones teóricas: ya se utilizan en Estados Unidos.

La tecnología israelí alimenta plantas de energía solar en California y ha sido decisiva en la construcción de plantas de desalinización para ayudar a mitigar las sequías del estado. Dado que California suministra casi la mitad de las frutas, verduras y frutos secos de Estados Unidos, la innovación israelí está desempeñando un papel clave en el mantenimiento del suministro de alimentos estadounidense. En una época de creciente preocupación por la resistencia climática y la sostenibilidad, este tipo de colaboración internacional es indispensable.

Como suelen hacer con todos sus ataques a Israel, los críticos de la ayuda militar estadounidense a Israel ignoran los hechos en favor de la ideología. Pasan por alto la relación recíproca entre Estados Unidos e Israel, en la que ambas naciones comparten inteligencia, tecnología, estrategias de defensa y crecimiento económico. Se fijan en una parte realmente minúscula del presupuesto federal mientras ignoran programas mucho más costosos. Al hacerlo, intentan socavar una de las alianzas más productivas de la historia moderna.

Se den cuenta o no, quienes piden que Estados Unidos abandone o debilite la alianza entre Estados Unidos e Israel no están velando por los intereses de Estados Unidos. Al contrario, si se cumple su objetivo equivocado, neomarxista, fascista y/o impulsado por el odio de debilitar la capacidad de Israel para defenderse, los intereses de Estados Unidos se verían gravemente perjudicados ya que los regímenes totalitarios de todo el mundo, y en particular en el "eje de resistencia" supremacista islamista, celebrarían y se envalentonarían.

