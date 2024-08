Que no nos distraigan: Kamala es históricamente extremista

Publicado por Michael Whatley Verificado por 6 de agosto, 2024

El 21 de julio, Joe Biden finalmente reconoció la realidad de su deterioro cognitivo, anunció que no buscaría la reelección y apoyó a su vicepresidenta Kamala Harris para competir contra el presidente Donald Trump. Desde ese día, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales han trabajado día y noche para convencer al pueblo estadounidense de que Kamala Harris - una vicepresidenta históricamente impopular, con un historial peligrosamente liberal en su cargo - ha sido, en secreto, una superestrella política todo el tiempo. El pueblo estadounidense no se lo creerá.

Esto es lo que importa sobre Kamala Harris: es la política más extremista, republicana o demócrata, que jamás se haya presentado como candidata a la Casa Blanca, nominada por un partido sobresaliente. Harris es una progresista radical de San Francisco, de manual en mano, cuyas políticas están chocantemente fuera de sintonía con la opinión pública americana.

Tomemos los casos de la energía y la economía. Cuando Biden y Harris llegaron al poder en 2021, inmediatamente declararon la guerra a la energía estadounidense, degradando a los Estados Unidos de su dominio energético, a implorar por petróleo a las dictaduras de todo el mundo, provocando además un aumento vertiginoso de los precios de la gasolina. Mientras las familias estadounidenses enfrentaban dificultades para llenar el tanque de sus automóviles, Harris promocionaba un acuerdo internacional para eliminar gradualmente los combustibles fósiles por completo. Durante su tiempo en el Senado, Harris apoyó la cancelación del oleoducto Keystone XL, que eliminó 11.000 puestos de trabajo e impidió que llegaran a Estados Unidos 830.000 barriles de petróleo por día. Desde respaldar la prohibición del fracking, que sustenta cientos de miles de puestos de trabajo en estados como Pensilvania, hasta atacar las perforaciones en alta mar, Harris nunca ha visto una fuente de energía estadounidense que no haya intentado destruir, independientemente del costo para las familias americanas. No olvidemos el papel central de Harris en la implementación del Bidenomics: los alimentos aumentaron un 21,2%, los alquileres un 21,2% y la electricidad un 29%, desde que Biden y Harris asumieron sus cargos. Los estadounidenses no podían permitirse tener a Harris como vicepresidenta y ciertamente no pueden permitirse tenerla en la Oficina Oval.

El historial peligrosamente liberal de Harris luce todavía peor en lo que respecta a la delincuencia. Ella misma elogió públicamente el movimiento de desfinanciación de la policía, afirmando que es “anticuado” y “equivocado” pensar que una mayor presencia policial hará que las comunidades sean más seguras. Mientras representaba a California en el Senado, el alcalde demócrata de Los Ángeles recortó 150 millones de dólares en fondos para la policía de Los Ángeles. ¿Cómo respondió Harris? "Aplaudo al alcalde Eric Garcetti por hacer lo que ha hecho", dijo. "Tenemos que reexaminar lo que estamos haciendo con el dinero de los contribuyentes americanos". Naturalmente, los delitos violentos en Los Ángeles se dispararon después de que se recortara el presupuesto de la policía. Cuando los alborotadores de Black Lives Matter quemaron ciudades en todos los Estados Unidos en 2020, Harris llegó incluso a recaudar fondos públicamente para el Minnesota Freedom Fund, un grupo de izquierda que liberó a delincuentes peligrosos, acusados de asesinato y agresión sexual. El historial de Kamala Harris en materia de delincuencia no podría ser más claro. Cada vez que la izquierda ha intentado desmantelar la seguridad pública - desfinanciando a la policía, eliminando las fianzas en efectivo o promoviendo disturbios violentos - Harris ha estado allí, alentándolos desde el principio.

Por encima de todo, la gestión de Harris como zarina de fronteras ha demostrado el alcance devastador de su incompetencia radical. En 2021, Biden y Harris actuaron rápidamente para firmar 94 órdenes ejecutivas con el fin de deshacer políticas de la era Trump, deteniendo la construcción del muro fronterizo y poniendo fin a la exitosa política de "Permanecer en México". Desde entonces, el caos ha reinado bajo la tutela de Harris: más de diez millones de inmigrantes ilegales han inundado nuestro país, incluyendo a 375 personas en la lista de vigilancia por terrorismo del FBI. El fentanilo ha cruzado nuestra frontera abierta y ha envenenado nuestras comunidades, matando a decenas de miles de estadounidenses; el crimen de los migrantes ha dominado los titulares a medida que los inmigrantes ilegales matan a ciudadanos estadounidenses. Todo esto fue intencional. Antes de tomar el poder en la Casa Blanca, Harris abogó por la despenalización de los cruces fronterizos, apoyó enérgicamente las ciudades santuario y dijo que un inmigrante ilegal "no debería ser deportado" si no cometía un delito. Como zarina de fronteras, ha demandado a Texas por proteger su frontera sur, ha comparado a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el KKK y ha puesto en libertad condicional, unilateralmente, a más de un millón de inmigrantes ilegales. Harris ha atacado sistemáticamente los cimientos de nuestra seguridad nacional al disolver nuestra frontera sur. Ha traicionado fundamentalmente su obligación con el pueblo estadounidense.

Destruyendo la energía estadounidense y exprimiendo nuestros bolsillos. Poniendo a los criminales peligrosos por delante de los ciudadanos. Desatando un caos mortal en la frontera sur. Las políticas de Kamala Harris están drásticamente fuera de sintonía con la corriente dominante estadounidense. Mientras los votantes observan el claro contraste entre el Presidente Trump y la izquierda, no podemos perder de vista este simple hecho: Kamala Harris es la candidata presidencial más extremista en la historia estadounidense. No podemos permitirle entrar en la Oficina Oval. Nunca ha sido más importante elegir a un candidato que restaure nuestra economía, reconstruya nuestra frontera y haga que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Ese candidato no es otro que el Presidente Donald J. Trump.