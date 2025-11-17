Marines estadounidenses repelen ataque de pandilleros en Haití mientras protegían la Embajada de EEUU

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de noviembre, 2025

El Washington Post reveló este sábado que varios infantes de la Marina de los Estados Unidos que protegen la embajada estadounidense en Haití intercambiaron disparos con varios miembros de pandillas locales, en medio de una situación generalizada de caos y violencia en la que el país caribeño se ha hundido en los últimos años. El Cuerpo de Marines confirmó el incidente, detallando que este tuvo lugar el pasado jueves y que, afortunadamente, ningún militar estadounidense resultó herido en el intercambio de disparos.

En un comunicado enviado a diferentes medios de comunicación, el capitán del Cuerpo de Marines Steven J. Keenan señaló que los miembros del cuerpo que actualmente apoyan las operaciones de seguridad de la embajada estadounidense en la capital haitiana de Puerto Príncipe fueron atacados por varios pandilleros durante la noche del 13 de noviembre, viéndose forzados a abrir fuego en defensa propia. “Los infantes de Marina de EEUU están comprometidos con la seguridad de las embajadas estadounidenses en todo el mundo y responden a todas las amenazas con profesionalismo y una acción rápida y disciplinada”, señaló Keenan.

Lejos de ser la primera vez que la embajada estadounidense en Haití se ve en peligro, lo cierto es que este año se han visto diferentes episodios similares en los que se han tenido que tomar medidas. El caso más resaltante ocurrió el pasado mes de mayo, cuando el Departamento de Estado de la Administración del presidente Donald Trump anunció que cerraría su embajada en el país caribeño debido a fuertes tiroteos entre bandas criminales que tuvieron lugar en sus inmediaciones. Las autoridades estadounidenses incluso tuvieron que confinar a los empleados en el interior del recinto y pidieron que se evitara transitar por el área.