Marruecos: al menos 286 heridos y más de 400 detenidos tras escalada violenta en las protestas de jóvenes

Publicado por Agustina Blanco 1 de octubre, 2025

Las protestas lideradas por jóvenes en Marruecos, que demandan más justicia, oportunidades laborales y reformas en educación y sanidad, escalaron a disturbios violentos en su cuarto día. Según EFE, citando al Ministerio del Interior marroquí, al menos 263 agentes y 23 civiles resultaron heridos de diversa gravedad, mientras que 409 personas fueron detenidas en al menos 17 provincias del país magrebí.

Uno de los civiles heridos requiere seguimiento médico en Uchda (este), y se reportaron daños en 142 vehículos de las fuerzas del orden y 20 coches particulares, muchos destrozados e incendiados.

El portavoz del Ministerio, Rachid Jalfi, detalló a EFE que las autoridades realizaron "operaciones e intervenciones reglamentarias destinadas a preservar la seguridad y el orden públicos". "Algunas de estas manifestaciones experimentaron una peligrosa escalada que atentó contra la seguridad y el orden públicos, al convertirse en concentraciones violentas en las que un grupo de personas utilizó armas blancas, cócteles molotov y piedras", explicó Jalfi, según la agencia.

Focos de mayor violencia



Los disturbios se centraron en localidades como Ait Amira, Chtouka Ait Baha, Inezgan, Ait Melul, Agadir y Tiznit (sur), y Uchda (este), donde los manifestantes irrumpieron en administraciones, agencias bancarias y comercios, cometiendo "actos de saqueo y vandalismo".

En Inezgan, el epicentro de los daños, 69 agentes resultaron heridos, siete vehículos (policía y particulares) fueron destrozados, y se vandalizaron tres sucursales bancarias, una agencia de seguros, una farmacia y varios comercios. En Uchda, 51 policías lesionados, 40 vehículos afectados y dos comercios dañados. En Temara (sur de Rabat), 44 agentes heridos y perjuicios en 47 patrullas y 13 coches privados, según el balance de EFE.

De manifestaciones pacíficas a la violencia



Las protestas comenzaron de forma pacífica el sábado en Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir y Tánger, extendiéndose luego a zonas urbanas y rurales, pero fueron prohibidas por las autoridades.

EFE también reporta decenas de detenciones iniciales, con la mayoría de manifestantes liberados tras ser identificados. No obstante, la Fiscalía de Casablanca procesa a 24 por bloquear una autovía el domingo, y la de Rabat a 37 por participación en los tres primeros días, con tres en prisión preventiva, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

Jalfi defendió ante EFE que las intervenciones policiales fueron "proporcionales", con "medios apropiados y limitados sin recurrir a medidas excesivas", precedidas de "múltiples intentos de evitar el enfrentamiento, incluyendo advertencias legales y avisos". "Recurrir a la intervención en algunos casos fue la última opción, después de agotar todos los demás medios, frente a un reducido grupo de instigadores y alborotadores", añadió.