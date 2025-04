Publicado por Carlos Dominguez 4 de abril, 2025

En medio de fuertes tensiones comerciales con Estados Unidos, el exasesor de Justin Trudeau, Mark Carney, asumió este mes como primer ministro de Canadá.

Carney ha sido director del Banco Central de Canadá y gobernador del Banco de Inglaterra. Economista de profesión, también fue enviado especial de la ONU para la Acción Climática y Finanzas.

Con una importante experiencia internacional, a primera vista pareciera ser una persona competente y de fiar. Aquellos que aplaudieron las derivas políticas de Justin Trudeau, es seguro que también estarán de acuerdo con las medidas del nuevo primer ministro de Canadá. Sin embargo, para Jordan Peterson, Carney es un Trudeau en esteroides.

En 2021 Mark Carney publicó un libro titulado Value(s): Building a Better World for All. Peterson en su podcast dijo que es uno de los libros más vacuos que ha tenido la desgracia de leer.

En Value(s), Carney afirma que todas las instituciones financieras canadienses van a tener que ser reequipadas de acuerdo a la catástrofe del cambio climático, y que el 80% de los combustibles fósiles, que impulsan la economía canadiense, tendrán que quedarse bajo tierra.

Para Peterson, "no hay nadie en el mundo que haya apostado más, intelectual, espiritual y políticamente, por el engaño del Cero Neto que Mark J. Carney".

En un artículo publicado por Peterson en The Telegraph, el intelectual canadiense se pregunta : "¿Ofrece un plan para esto? Definitivamente, no. Agita las manos y habla de cómo el hidrógeno va a hacer de Alberta específicamente, pero de Canadá en general, un lugar rico y limpio más allá de lo imaginable, afirmando que la nueva 'economía de la innovación', ideada por sus delirios verdes se manifestará mágicamente".

Peterson asegura que Carney planea magnificar la terrible presión que Trudeau puso sobre la economía tradicional porque es un gerente mucho más efectivo que su antecesor. Según Peterson, el nuevo primer ministro piensa que la economía que existe en Canadá tiene que ser reemplazada por una nueva "economía mágica" que de alguna manera va a ser productiva y limpia, sin ni siquiera mencionar que Canadá ya tiene un déficit de productividad.

Carney, un insider consumado al servicio de Trudeau

Durante una aparición en el Daily Show de John Stewart, Carney dijo que es un outsider y que desea traer una nueva perspectiva y aproximación al paisaje político canadiense.

El primer ministro se quiere posicionar como un outsider, pero no lo es. De acuerdo a Jordan Peterson, Carney es un insider consumado que estuvo al servicio de Justin Trudeau como asesor económico, lo suficiente como para que se le considerara ministro de Finanzas en esa Administración. Peterson afirma que justo después de haber sido nombrado primer ministro, Carney se ha reunido con los mismos indeseables de siempre.

Como si fuera poco, el líder del Partido Liberal es el padrino de uno de los hijos de la ex viceprimer ministro de Canadá, Chrystia Freeland. Esta mujer fue la portavoz y punta de lanza de la represión que sufrió el pueblo canadiense durante las protestas contra las excesivas medidas sanitarias que implementó el Gobierno canadiense en 2022.

La represión del Convoy de la Libertad

Durante el Gobierno de Trudeau, Carney defendió enérgicamente el plan de congelar las cuentas bancarias de quienes protestaban contra los mandatos de vacunación para los camioneros transfronterizos. Protestas que luego se convirtieron en manifestaciones contra las medidas sanitarias en general.

En febrero de 2022, Carney publicó un artículo para el Globe and Mail titulado Es hora de acabar con la sedición en Ottawa aplicando la ley y siguiendo el dinero, en el que invitaba a cortar el financiamiento que recibían los camioneros del Convoy de la Libertad. En ese entonces, Carney acusó de financiar una sedición a todos aquellos que respaldaban las protestas de los camioneros que se habían levantado en contra de las restricciones sanitarias enforzadas por Trudeau durante la pandemia de covid-19.

En este artículo Carney escribió: "Sé por experiencia que las crisis no se acaban solas. No se puede salir del fracaso dando vueltas. Hay que reconocer la magnitud del reto, diseñar un plan claro y aplicarlo metódica y deliberadamente. Su determinación nunca puede ponerse en duda. Sólo entonces podrá restablecerse el orden. En este caso, eso significa hacer cumplir la ley y seguir el dinero. Los individuos deben ser considerados responsables de su anarquía y los que financiaron sus acciones deben ser disuadidos de volver a hacerlo".

La experiencia de Carney como gobernador del Banco de Canadá de 2008 a 2013 le proporcionó un profundo conocimiento de los sistemas financieros, lo que pudo haberle permitido elaborar un plan detallado para utilizar a la banca contra los manifestantes del Convoy de la Libertad.

Elecciones parlamentarias anticipadas

Sin tener un mes en el poder, Mark Carney ya anunció elecciones parlamentarias anticipadas para el próximo 28 de abril. Para estas elecciones cuenta con una campaña de poco más de cuatro semanas que promete centrarse en las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

Según Jordan Peterson, Carney ha convocado las elecciones con mayor anticipación de lo que exige la ley para impedir que los canadienses averigüen quién es realmente.

Según el intelectual canadiense, Canadá no sobrevivirá cuatro, y mucho menos ocho años más de una planificación centralizada por parte de la agenda verde, de elitistas y de los agoreros que gobernaron bajo Justin Trudeau.

"Peor aún, un voto por Carney permitirá a los elitistas del Foro Económico Mundial continuar efectivamente sus maquinaciones antihumanas, cuando una derrota del hombre y de los liberales que tanto merecen ser derrotados pondría a esos arrogantes tecnócratas luciferinos en el lugar que les corresponde", afirmó Peterson.

En cuanto al posicionamiento internacional de Carney, al igual que los europeos y los tecnócratas del Foro Económico Mundial, Trudeau ha estado empujando la agenda verde durante 10 años. Sin embargo, el ex primer ministro ha sido un seguidor de esas ideas, pero no es el caso de Carney. Para Jordan Peterson, Carney es simplemente el arquitecto e instigador de ideologías abanderadas por la agenda verde.