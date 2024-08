Javier Milei liquidó al progresismo por la boxeadora que no pasó las pruebas de género en los JJOO

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 1 de agosto, 2024

Javier Milei dejó un contundente mensaje sobre el caso de la boxeadora Imane Khelif, quien fue viral en los Juegos Olímpicos tras derrotar en unos segundos a la italiana Angela Carini. A Khelif se le había negado la participación en el Campeonato Mundial femenino, tras detectarle "cromosomas XY".

La pelea en categoría femenina, peso welter, había despertado polémica porque la argelina tuvo el visto bueno de los organizadores de los Juegos Olímpicos, a pesar de no haber superado las pruebas de elegibilidad de género debido por sus elevados niveles de testosterona.

En este contexto, el presidente argentino se expresó en las redes sociales y condenó el hecho de que se le permita competir a Khelif.

“A ver boluprogres. Vengan a explicar esto... Cuando se les marca las estupideces con argumentos, responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía la mataba", escribió en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter.

También desde Argentina se expresó Sergio Maravilla Martínez, excampeón mundial de peso mediano de la CMB, quien apuntó directamente contra el Comité Olímpico Internacional.

“La estupidez e incompetencia humana carece de todo límite. Parece que millones de años de evolución de nada sirven si dudamos que debemos ir al ginecólogo y al andrólogo y nada más. Parece que tenemos que perder vidas de mujeres para reparar algo que ya no tiene arreglo. COI, inútiles”, señaló el exdeportista.

La boxeadora italiana evitó polemizar sobre la pelea: "Sentí golpes muy fuertes, recibí golpes, soy una luchadora y mi selección lo sabe, soy alguien que aún ante el dolor nunca se detiene. Si paré, lo hice sólo por mi familia".

"Habría sido más fácil no presentarse, porque toda Italia llevaba días pidiéndole que no luchara. Pero Angela estaba motivada y quería hacerlo. Por supuesto, en el sorteo, cuando conoció a su rival, dijo 'esto no es justo'. Pero hoy aquí (en el abandono) no ha habido premeditación", añadió su entrenador, Emanuele Renzini.