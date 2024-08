Angela Carini abandona la pelea contra el boxeador trans Imane Khelif

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 1 de agosto, 2024

46 segundos y una nariz presuntamente rota. Esa fue la duración y conclusión de la controvertida pelea entre una boxeadora, la italiana Angela Carini, y un boxeador trans, el argelino Imane Khelif.

La pelea en categoría femenina, peso welter, había despertado polémica porque el representante de Argelia había recibido la venia de los organizadores de los Juegos Olímpicos a pesar de no haber superado las pruebas de elegibilidad de género, por sus elevados niveles de testosterona.

A Khelif, la Asociación Internacional de Boxeo le había negado la participación en el Campeonato Mundial femenino el año pasado tras detectarle "cromosomas XY".

"Si paré, lo hice por mi familia"

Tras el combate, Carini evitó pronunciarse sobre la polémica -"¿fue un combate irregular? No soy nadie para juzgarlo"- y aseguró que se iba con la cabeza alta, en palabras recogidas por el periódico italiano Corriere della Sera.

"Sentí golpes muy fuertes, recibí golpes, soy una luchadora y mi selección lo sabe, soy alguien que aún ante el dolor nunca se detiene", aseguró también antes de añadir: "Si paré, lo hice sólo por mi familia".

"Habría sido más fácil no presentarse, porque toda Italia llevaba días pidiéndole que no luchara", dijo su entrenador, Emanuele Renzini. "Pero Angela estaba motivada y quería hacerlo. Por supuesto, en el sorteo, cuando conoció a su rival, dijo 'esto no es justo'. Pero hoy aquí (en el abandono) no ha habido premeditación".