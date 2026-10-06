Rubio exige transparencia a Rusia con el caso de la muerte de una empleada de un laboratorio por peste

Marco Rubio, en una rueda de prensa durante su viaje a Islandia. 6 de octubre de 2026AFP.

Publicado por Alejandro Baños 6 de octubre, 2026

El secertario de Estado, Marco Rubio, habló nuevamente sobre el caso de la muerte de una empleada de un laboratorio ruso que se contagió de peste mientras trabajaba y exigió respuestas al Kremlin.

Desde Reikiavik (Islandia), la primera parada de su gira por Europa, Rubio instó a las autoridades rusas a que concediesen "más información" sobre este asunto que interesa "a todo el mundo", al mismo tiempo que solicitaba "transparencia" a Vladímir Putin.

"Creo que, evidentemente, corresponde a Rusia compartir más información con el mundo", dijo el secretario de Estado.

Antes de partir a Islandia, Rubio confirmó que la Administración Trump está al tanto de la situación en Rusia, siguiendo de cerca todo lo que sucede debido a que algo así "puede salirse y propagarse rápidamente".

"Los viajes entre Estados Unidos y Rusia son muy pocos, obviamente, pero como cualquier otra cosa, algo así puede salirse y propagarse rápidamente. Observamos y monitoreamos esto de cerca. No creo que haya motivo para alarmarse, pero sí para mantenernos vigilantes. Y es lo que estamos haciendo", dijo el secretario de Estado este lunes, minutos antes de subirse en el avión que le trasladó al continente europeo.

Rusia niega haber ordenado restricciones en Irkutsk

A raiz de unas informaciones que salieron en la últimas horas, el Kremlin negó haber implantado restricciones severas y medidas de carácter sanitario y epidemiológico debido a este caso.

"El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos", dijo el organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, en referencia a una supuesta guía de medidas ejecutadas que se filtró.

"Por el momento no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo. La situación sanitaria epidemiológica en la región de Irkutsk sigue siendo estable", añadió, en declaraciones recogidas por AFP.

La víctima, identificada como Daria Shipilova, de unos 28 años, reconoció antes de su muerte que se le rompió de manera accidental un tubo de ensayos que contenía bacterias vivas de la peste mientras trabajaba en un laboratorio ubicado en la ciudad de Shelekhov (Irkutsk). Tras contraer la enfermedad, acabó muriendo el pasado jueves.

Como consecuencia de estos hechos, las autoridades regionales decidieron poner bajo cuarentena a centenares de personas que tuvieron contacto con Shipilova tras contagiarse o que estuvieron trabajando cerca de donde se produjo la fuga. Hasta la fecha, ninguno de los confinados ha presentado síntomas y los resultados de las pruebas han dado negativo.