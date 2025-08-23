El máximo torneo del baloncesto europeo a escala de combinados nacionales está a punto de comenzar. El EuroBasket 2025 se presenta como un colosal espectáculo para los amantes del baloncesto, una gran dosis de profesionalidad y diversión antes de que empiece la nueva temporada de la NBA.

En él estarán presentes varios de los mejores jugadores que disputan la mejor liga de baloncesto del mundo, quienes defenderán a capa y espada a sus combinados nacionales, a su bandera y a sus escudos. Jugadores de la talla de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Franz Wagner, Kristaps Porzingis, Zaccharie Risacher, Santi Aldama, Deni Avdija o Alperen Sengun, entre otros, guiarán a sus países hacia el título, hacia un trono que España defiende como vigente campeón del EuroBasket.

Luka DoncicCordon Press. Luka Doncic (Eslovenia) Tras una temporada en la que ha protagonizado uno de los traspasos más mediáticos y trascendentes de la historia de la NBA (de los Dallas Mavericks a los Los Angeles Lakers), Luka Doncic, de 26 años, liderará a Eslovenia en el EuroBasket 2025. Una misión compleja, una tarea difícil, ya que su combinado nacional no se perfila, ni mucho menos, como una de las grandes favoritas a conquistar el título. Todo dependerá de las manos del base, de cómo interprete tanto el juego ofensivo como el defensivo del roster esloveno.

Giannis AntetokounmpoCordon Press. Giannis Antetokounmpo (Grecia) Desde que en la temporada 2020-2021 se hicieron con el Anillo, los Milwaukee Bucks han decaído paulatinamente. Y con ellos, su emblema, Giannis Antetokounmpo. El alero, de 30 años, aterriza en el EuroBasket 2025 para intentar conducir a Grecia hasta el título. En las últimas ediciones, su combinado nacional ha aparecido siempre como uno de los grandes aspirantes a ganar la competición, pero este año esa condición parece haberla perdido.

Nikola JokicCordon Press. Nikola Jokic (Serbia) Probablemente, es el mejor jugador de baloncesto del mundo en estos momentos. Sus estadísticas en la mejor liga de baloncesto del mundo avalarían esa designación. Nikola Jokic, de 30 años, disputará el EuroBasket 2025 con su país, Serbia, que es el combinado nacional que cuenta con un mayor número de jugadores que compiten en la NBA. En su contra juega la presión, ya que son los favoritos. Para conseguir su objetivo, tendrán que disponer de la estrella de los Denver Nuggets en plenas condiciones.

Kristaps PorzingisCordon Press. Kristaps Porzingis (Letonia) Tras haber sido clave para que los Boston Celtics conquistaran su decimoctavo Anillo en la 2023-2024, esta temporada una lesión le ha apartado de la cancha la mayor parte de la temporada y ha sido traspasado a los Atlanta Hawks. Kristaps Porzingis, de 30 años, quiere redimirse y alzar el título de campeón del EuroBasket 2025 con Letonia. A priori, su combinado nacional tendrá que luchar a contracorriente para triunfar, aunque a los países de Europa del Este nunca se les puede menospreciar.

Santi AldamaCordon Press. Santi Aldama (España) Mientras su combinado nacional se encuentra en un periodo de transición, Santi Aldama se postula como uno de los nuevos líderes de la nueva generación de España. El jugador de los Memphis Grizzlies, de 24 años, tiene la misión de ser uno de los principales responsables de que su país defienda la corona en este EuroBasket 2025, que actualmente ostenta como vigente campeón. Aunque ya parte con dos hándicaps notables: la retirada de varias de sus estrellas y las lesiones que han afectado al roster español.

Deni AvdijaCordon Press. Deni Avdija (Israel) Lleva cinco temporadas en la NBA y su crecimiento ha sido, cuanto menos, remarcable. En su primer año en los Portland Trail Blazers, Deni Avdija, de 24 años, ha registrado buenos números, que, ahora, deberá trasladar al EuroBasket 2025 con su país, Israel. Es el único jugador que disputa la NBA dentro del roster de un combinado nacional que tendrá complicado alcanzar cotas altas en esta competición europea.

Zaccharie RisacherAFP. Zaccharie Risacher (Francia) Misma situación que España. Francia está ante un momento en el que piezas importantes de su tablero se han marchado y han entrado nuevas, muchas de ellas jóvenes promesas del baloncesto. Una de ellas es Zaccharie Risacher, de 20 años. El jugador de los Atlanta Hawks, número uno del Draft 2024, está llamado a ser uno de los nuevos líderes del combinado nacional galo, siempre considerado como uno de los favoritos a ganar la competición que ahora comienza.

Franz WagnerCordon Press. Franz Wagner (Alemania) El jugador de los Orlando Magic viaja al EuroBasket 2025 de la mano de Alemania para intentar conseguir un trofeo que parece algo remoto de lograr. Aunque si Franz Wagner, que cumplirá 24 años mientras esté disputando la competición, realiza la misma actuación que ha hecho durante esta temporada con la franquicia de Florida, el combinado nacional germano tendrá más posibilidades de ganar el título.