Tim Scott atrae a grandes donantes republicanos de cara a su posible vicepresidencia

El senador Tim Scott demuestra que es capaz de atraer a grandes donantes de fondos si llega a ser el elegido para la vicepresidencia de Donald Trump. El excandidato en las primarias republicanas ha logrado reunir a una serie de apoyos importantes en las esferas republicanas y organizó este miércoles una conferencia con este objetivo.

El timing para este evento es el correcto. A Donald Trump le quedan pocas semanas para perfilar quién será su compañero en la fase final de la campaña presidencial que se resolverá en noviembre de 2024. Precisamente el de los donantes es uno de los puntos en los que Trump ha hecho especial hincapié, particularmente después de los importantes costes de sus batallas legales a lo largo del país.

De acuerdo con Fox News, en el evento organizado este miércoles por el equipo de Scott, el senador republicano expondrá argumentos a favor de Donald Trump de cara a la carrera presidencial. Entre los asistentes se contará con Ken Griffin, fundador del fondo de cobertura Citadel, quien ya apoyó a Trump durante las primarias.

También Bill Ackman, de Pershing Square Capital, que ayudó a financiar las campañas de la aspirante presidencial republicana Nikki Haley y del independiente Robert F. Kennedy Jr. Ackman apoyó además a los candidatos republicanos como el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum y el empresario Vivek Ramaswamy.

De acuerdo con Bloomberg, en el evento organizado este Junetheenth, se esperan donaciones mínimas de 250.000 por inversor. Los especialistas aseguran que esta es una de las especialidades de Scott quien, desde que llegó al Senado hace una década, ha recaudado más de 134 millones de dólares de donantes, entre ellos al menos una docena de multimillonarios cuyo patrimonio neto combinado supera los 325.000 millones de dólares.

De acuerdo con varios analistas, esta podría ser su mejor baza para ganar la aprobación de Trump. Se suma al hecho de que Scott es un afroamericano evangelista, algo que también podría ayudar a los republicanos a ganarle algunos votos en esta comunidad a Joe Biden.

