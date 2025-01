El régimen cubano libera a un centenar de presos políticos, entre ellos el líder opositor José Daniel Ferrer

Después de cuatro años preso en las cárceles de Cuba, el líder opositor José Daniel Ferrer fue liberado este jueves por el régimen cubano. Junto a él otro centenar de presos políticos fueron excarcelados, según comunicaron AFP y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Junto a Ferrer, informó el OCDH que también fueron liberados Luis Robles -detenido el 4 de diciembre de 2020 en La Habana tras manifestarse contra la represión estatal- y Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, detenido el 6 de octubre de 2020.

El Tribunal Supremo Popular cubano ha resaltado que la gran mayoría de las liberaciones se dan como libertad condicional, mientras que seis casos concretos son por licencia extrapenal. Esta "licencia extrapenal" es un permiso de salida anticipada que conceden los tribunales principalmente por razones de salud.

Es la primera cifra oficial difundida por las autoridades desde el anuncio el martes de un acuerdo negociado con ayuda de la iglesia Católica para la liberación de 553 prisioneros.

El martes, el régimen cubano se comprometió a soltar a estos presos después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara sorpresivamente la salida de la isla de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo.

Poco después de su salida del penal, José Daniel Ferrer llamó a los cubanos a no tener "miedo en enfrentarse" al gobierno comunista, porque "cada vez está más asustado" y "más débil", dijo en declaraciones a la radio anticastrista Martí Noticias, basada en Miami.

"No tengan miedo de luchar por una Cuba libre" ni "de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y mejores condiciones de vida a otras tierras", añadió el opositor.

Declarado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional en 2021, Ferrer fue detenido cuando intentaba sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11-J), las mayores registradas en la isla desde el triunfo de la revolución en 1959.

Un mes después, un tribunal revocó la sanción de libertad limitada que cumplía y fue devuelto a prisión para completar la sanción original de cuatro años y seis meses que recibió en 2020 bajo cargos de lesiones y otros delitos contra otro opositor, que él niega.

Ferrer integró el grupo de 75 presos de la llamada Primavera Negra de 2003, la mayor ola represiva lanzada contra la oposición bajo el Gobierno de Fidel Castro.

Entonces fue condenado a 25 años de prisión y liberado en 2011 por intermediación de la Iglesia católica. Fue uno de los miembros de ese grupo que se declinó marchar al exilio a cambio de su liberación.

Encarcelados por manifestarse contra el régimen

Los excarcelados son en su inmensa mayoría manifestantes que fueron detenidos por haber participado en las protestas del 11 y 12 de julio, conocidas como 11-J.



"No me sorprende este goteo de prisioneros" liberados, declaró a la AFP Michael Bustamante, académico de la Universidad de Florida.



Cuba "puede estar utilizando a los prisioneros como fichas en la mesa de negociaciones con la administración de Donald Trump", que asume el poder el lunes, para "tratar de ganar algún tiempo".



Cuatro presos, todos condenados por su participación en el 11-J, fueron liberados el jueves en una prisión ubicada en San Miguel del Padrón, en la periferia de La Habana, constaron periodistas de la AFP.



"Gracias a que me dieron esta oportunidad de nuevo, otra vez en la vida. Es un nuevo comienzo", declaró emocionado a la AFP el joven Marlon Brando Díaz, que cumplía una condena de 18 años por su participación en esas protestas.



Acompañados por sus familiares al igual que Díaz, otros tres presos que cumplían sus condenas en el mismo penal fueron excarcelados, constató la AFP.



Las autoridades cubanas no especificaron las fechas de las liberaciones ni publicaron una lista de los presos que serían beneficiados. Tampoco hubo un comunicado oficial sobre este proceso.



De acuerdo con cifras oficiales, unos 500 cubanos fueron condenados a hasta 25 años por participar en protestas para pedir más libertades y mejoras económicas, pero organizaciones de derechos humanos y la embajada de Estados Unidos en la isla contabilizan hasta 1.000. Algunos de los condenados ya fueron liberados, después de cumplir sus penas.



Cuba niega la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser "mercenarios" de Estados Unidos.