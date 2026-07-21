Publicado por Barbara Migliore 21 de julio, 2026

En este episodio de Vivas y Plenas, Flor Elena Robledo conversa con Yuly Ferreira sobre un tema real y necesario: las relaciones de pareja. Entre el trabajo, los hijos y las exigencias del día a día, muchas parejas dejan de conectarse emocionalmente sin siquiera darse cuenta. No porque ocurra una gran crisis, sino porque poco a poco se acumulan los silencios, las conversaciones pendientes y la costumbre de funcionar juntos sin detenerse a cultivar la relación.

Yuly Ferreira, con más de dos décadas de matrimonio y experiencia acompañando a familias, comparte cómo proteger el vínculo de pareja a través del tiempo, cómo afrontar los cambios de cada etapa y cómo volver a elegirse conscientemente, día tras día.

El amor es una decisión, no solo un sentimiento Yuly Ferreira

Para Yuly, después de 26 años junto a su esposo (21 de ellos casados), la clave ha sido entender que el amor no depende de sentir “mariposas” todo el tiempo. “El amor es una decisión. Yo decido todos los días amar a mi esposo, y no perder esa chispa que nos unió hace tantos años”, explicó. Esa decisión diaria, según Yuly, es lo que sostiene la relación a través de las distintas etapas del matrimonio.

Por qué la rutina enfría la relación

Según Yuly, cuando una pareja no cultiva intencionalmente su vínculo, la rutina ocupa ese espacio. Los hijos crecen, se casan, y llega un momento en que la pareja se queda sola — y si no se trabajó la relación en el camino, esa etapa puede sentirse como un reencuentro con un desconocido. Trabajar en equipo, hablar abiertamente de lo que cada uno siente y no asumir que el otro ya lo sabe es, para ella, la base para sostener la conexión.

La “lectura diaria de la temperatura”: pequeños gestos que sostienen la relación

Yuly compartió una herramienta que se usa en terapia matrimonial, la “lectura diaria de la temperatura”: pequeños hábitos diarios que mantienen viva la conexión de pareja.

• Agradecer las cosas pequeñas, incluso las que ya se volvieron costumbre, como que el esposo prepare el café cada mañana.

• Compartir información nueva del día a día, para no dejar de conocerse con el paso del tiempo.

• Sacar tiempo para “escapaditas” o momentos de intimidad y coqueteo, aunque sean breves.

• Mantener un date night semanal, aunque sea algo simple.

Cuando los hijos crecen y la pareja se queda con el “nido vacío”

Uno de los puntos más fuertes de la conversación fue la advertencia sobre lo que ocurre cuando una pareja no cultivó su relación mientras criaba a los hijos. Yuly compartió el caso de un matrimonio que, tras años dedicados por completo a los hijos, terminó separándose apenas estos se independizaron. “Es mejor que empecemos a trabajar desde ahorita, porque a la final es con esa persona con la que vas a pasar el final de tus días”, explicó.

La bandera roja que muchas parejas ignoran

Para Yuly, no querer pasar tiempo con la pareja, o buscar excusas para evitarlo, no es “normal”: es una señal de alerta que merece atención. “Es una bandera roja gigantesca de que hay algo que no está funcionando al 100%”, señaló, e invitó a no naturalizar el distanciamiento como parte inevitable de una relación de años.

Cómo discutir sin distanciarse

Cuando surge un conflicto, Yuly recomienda esperar a que los ánimos bajen antes de conversar. Buscar el momento y el espacio correctos —sin los hijos presentes— permite tener una conversación constructiva en lugar de una discusión con “la cabeza caliente”. “Hay que respirar, analizar, pensarlo, pedir sabiduría para poder hablar”, explicó.

Reírse juntos también es parte del vínculo

Entre los consejos más cálidos de la conversación estuvo la importancia del humor compartido: disfrutar bromas simples, reírse de lo cotidiano y no tomarse todo con demasiada seriedad. Para Yuly, esos momentos de complicidad son tan importantes como las conversaciones profundas.

Capacitarse también como pareja

Yuly cerró la conversación invitando a las parejas a seguir formándose: asistir a talleres o conferencias de matrimonio, leer sobre el tema y buscar acompañamiento cuando haga falta. “Nadie va a la universidad a estudiar cómo ser esposa o esposo, es en el camino que vamos aprendiendo”, reflexionó.

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