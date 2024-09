El menor detenido por disparar a Rick Pearsall, acusado de intento de asesinato

Rick Pearsall, durante un entrenamiento.Thurman James / CSM via ZUMA Press Wire

La fiscal de distrito de San Francisco Brooke Jenkins anunció que el menor detenido por disparar al rookie de los 49ers Rick Pearsall en un intento de robo se enfrentará a cargos por intento de asesinato, asalto con arma de fuego semiautomática e intento de robo. El adolescente, del que no se ha facilitado la identidad, será juzgado, en principio, en el tribunal de menores.

Jenkins no descarta que el menor sea juzgado como adulto

Jenkins explicó que "según la legislación de California, un fiscal de distrito ya no puede presentar esos cargos contra un menor ante un tribunal de adultos" y apuntó que "cualquier determinación relativa a la transferencia de un caso de menores a un tribunal de adultos requiere una audiencia de aptitud de conformidad con la sección 707 del Código de Bienestar e Instituciones".

No obstante, y a pesar de que pidió tiempo para decidir si pide esta medida, a tenor de sus declaraciones ante los medios, Jenkins no parece muy favorable a dar ese paso porque "significa esencialmente que el sistema de menores no estaría preparado para rehabilitar a ese menor".

Pearsall salió del hospital y prosigue su recuperación

Pearsall, de 23 años, recibió el pasado sábado un balazo en el pecho tras resistirse a entregar un reloj Rolex al menor que le abordó con una pistola en Union Square, en San Francisco. Tras el disparo, el menor trató de huir a pie, pero fue inmediatamente detenido en una calle abarrotada de gente.

El jugador fue trasladado al hospital para ser tratado rápidamente, y fue dado de alta el domingo. Se espera que pueda volver a estar a disposición de su equipo el 6 de octubre, justo para el partido ante los Cardinals.