Alabama vuelve a ejecutar a un preso con gas nitrógeno

Alan Eugene Miller, preso ejecutado en Alabama con gas nitrógeno AFP Photo / Alabama Dept. of Corrections

Publicado por Juan Carlos Téllez Verificado por 27 de septiembre, 2024

Alabama volvió a utilizar gas nitrógeno para ejecutar a un preso condenado por triple asesinato. Alan Eugene Miller, de 59 años, fue declarado muerto a las 18:38 hora local del jueves en la prisión de Atmore, al sur del estado.

Alan Miller, el reo condenado a pena capital, fue ejecutado por asesinar a tres compañeros de trabajo: Lee Holdbrooks, Chistopher Scott Yancy y Terry Lee Jarvis, en tres tiroteos consecutivos en el lugar de trabajo en el año 1999.

Se trata de la segunda vez que se utiliza en el país el método de la asfixia por hipoxia con gas nitrógeno, que ha generado debate por el procedimiento empleado. Una máscara facial bombea gas nitrógeno hasta el desvanecimiento y posterior muerte del reo. El método fue usado por primera vez en Alabama el pasado mes de enero en la ejecución del preso Kenneth Smith, de 58 años.

"No hice nada para estar aquí dentro", dijo Miller en sus últimas palabras pese a que los testigos en el juicio no habían expresado ninguna duda sobre su culpabilidad. Por su parte, la gobernadora del estado, la republicana Kay Ivey, había dicho que no ejercería su poder de clemencia en favor de Miller, quien en un principio iba a ser ejecutado mediante inyección letal en septiembre de 2022, cuando se aplazó el procedimiento por dificultades técnicas.