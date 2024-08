Muere María Branyas, la persona más anciana del mundo, a los 117 años

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 20 de agosto, 2024

La californiana María Branyas Morera, la persona más anciana del mundo, murió este martes en Olot, un pequeño pueblo español en la región de Cataluña, a los 117 años.

"María Branyas nos ha dejado. Ha muerto como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor (...) La recordaremos siempre por sus consejos y bondad", publicó su familia hace unos minutos desde su perfil en la red social X.

La conocida como Super Ávia Catalana (traducido en español como Súper Abuela Catalana) nació el 4 de marzo de 1907 en San Francisco.

Sin embargo, su estancia en Estados Unidos duró poco. Al cumplir ocho años, su familia decidió trasladarse a Cataluña, donde estuvo residiendo hasta su muerte y desde donde pasaba el tiempo siendo una persona muy activa en X, red social que lleva con la ayuda de su hija de 80 años.

Este medio fue el que eligió para, tan sólo un día antes de su muerte, dejar un mensaje en el que afirmaba que sentía que le quedaba poco tiempo de vida.

"'Y cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando de amor' (Tagore). Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocéis, allí donde vaya seré feliz, pues de algún modo os llevaré siempre conmigo", escribió María Branyas.

María Branyas Morera ostentaba el título de persona más anciana del mundo desde enero de 2023. Fue entonces cuando la francesa Lucile Randon, de 118 años, murió, pasando el testigo a la Super Ávia Catalana.

Ella, a su vez, le cede el puesto a la japonesa Tomiko Itooka que, con 116 años y 89 días, se convierte ahora en la persona más longeva del mundo, a falta de que el libro Guiness de los Récords le otorgue este título de forma oficial.