El juez Merchán rechazó los argumentos de la inmunidad presidencial y mantuvo la condena a Trump en Manhattan

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 16 de diciembre, 2024

El juez Juan Merchán rechazó anular la condena a Donald Trump por falsificación de registros comerciales, confirmado así el veredicto del jurado que encontró al republicano culpable de 34 cargos en Manhattan. El equipo legal del presidente electo había argumentado que el ahora presidente electo estaba bajo del paraguas de inmunidad presidencial de la Corte Suprema de Justicia.

Hasta que se confirme la sentencia, para lo cual todavía no hay una fecha establecida, la condena se mantendría en el historial de Trump, cuyo equipo legal ha estado intentando limpiar antes del próximo 20 de enero.

En efecto, el caso impulsado por el fiscal Alvin Bragg fue el primer procesamiento penal de un expresidente y el único que llegó a juicio.

El equipo legal de Trump presentó ante Merchán que, entre las pruebas presentadas por los fiscales de Nueva York, algunas estaban protegidas por la doctrina de inmunidad presidencial del máximo tribunal del país.

Del otro lado, los fiscales de Bragg argumentaron que el fallo de la Corte Suprema “no tenía ninguna relación con este proceso”, remarcando que su caso tuvo que ver con acciones previas a su primera presidencia, la cual transcurrió entre enero del 2017 y enero del 2021.

"Pero los abogados de Trump se basaron en una parte especialmente polémica del fallo del máximo tribunal, que prohibía a los fiscales presentar pruebas que involucraran actos oficiales del presidente, incluso en un caso sobre mala conducta privada. Argumentaron que el testimonio de ex empleados de la Casa Blanca había contaminado el veredicto", explicaron recientemente desde The New York Times.