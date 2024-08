Tulsi Gabbard denuncia que fue incluida en la lista de sospechosos de terrorismo

Publicado por Israel Duro Verificado por 8 de agosto, 2024

La excongresista demócrata Tulsi Gabbard denunció haber sido incluida en el programa "Cielos Tranquilos" como una amenaza terrorista, por lo que se ha activado un estricto protocolo de vigilancia y control de ella y sus acompañantes en los aeropuertos, que incluye la presencia de perros especialistas en la detección de explosivos. Además, y sin que ella se percatara, varios agentes de la Agencia para la seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de paisano la siguieron durante sus vuelos.

Gabbard confirmó las sospechas de que estaba ocurriéndole algo extraño cuando Uncover D.C publicó que la excandidata presidencial había sido incluida en la Lista de Sospechosos de Terrorismo. Una información que varios denunciantes de los Marshals Federales del Aire les hicieron llegar. No se trata de un error, sino del programa que, con la excusa de controlar a sospechosos de terrorismo doméstico que las autoridades venían utilizando contra los acusados del 6 de Enero y sus familias.

Sorpresa en los agentes encargados de la supervisión de Gabbard

Según publica el periodista Mark Taibbi en Racket News, Gabbard confirmó que venía notando un control especial en sus últimos vuelos, y que incluso sus tarjetas de embarque aparecían marcadas con "SSSS" (conocido como Quad S, las siglas en inglés de Selección del Control de Seguridad Secundario). Algo que, dada su condición de veterana de Irak sorprendía incluso a los agentes encargados de la seguridad del recinto, que llegaron a preguntarla por ello: "El agente de la TSA me dijo: '¿Por qué eres Quad-S? Eres militar'. Y yo le respondí: 'Eso es exactamente lo que me pregunto. Lo único que se me ocurre es que trabajo en política'. Y él dijo, 'oh'".

La excongresista apuntó que en cada uno de sus últimos vuelos sufrió un control minucioso: "Tengo un par de americanas ahí, y están apretando cada centímetro de todo el cuello, cada centímetro de las mangas, cada centímetro de los bordes de las americanas. Están apretando o acolchando la ropa interior, los sujetadores, la ropa de entrenamiento, cada centímetro de cada prenda". Además, los agentes abrieron incluso el forro interior de la maleta y "registraron cada centímetro de su interior". Por último, requirieron a Gabbard que sacara todos los aparatos electrónicos y los iniciara, incluso su teléfono militar y su ordenador personal.

Lo que ella no sabía es que, además, varios agentes de paisanos la seguían en sus vuelos y se desplegaban controles especiales en los aeropuertos por los que ella iba a pasar. Así lo desveló la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Mariscales del Aire (AMNC, por sus siglas en inglés), Sonya LaBosco a Uncover D.C., tras haber sido advertida de la situación de Gabbard por los informantes: "Gabbard ignora que tiene dos equipos caninos de detección de explosivos, un especialista en seguridad en el transporte (explosivos), un supervisor de la TSA vestido de paisano y tres Federal Air Marshals (FAM) en cada vuelo en el que embarca".

"Una gran operación de vigilancia nacional" con tintes partidista contra los conservadores

LaBosco también señaló que cree que la TSA y Seguridad Nacional han lanzado una "gran operación de vigilancia nacional" con motivación política que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos y que parece tener como objetivo a los conservadores. Algo que LaBosco percibe en el caso de Gabbard, puesto que su vigilancia comenzó un día después de criticar a Kamala en Fox.

Según la directora ejecutiva de AMNC, los equipos de vigilancia fueron asignados por primera vez a Gabbard el 23 de julio, un día después de que criticara a Kamala Harris, Joe Biden y el Estado de Seguridad Nacional en una entrevista con Laura Ingraham

Gabbard anuncia que no se resigna; "Estas acciones son las de un dictador tiránico"

Tras ver la noticia, se indignó, tras comprobar que sus temores eran ciertos: “Cuando lo vi, pensé: "Vaya, vale. Así que todo lo que estaba experimentando era exactamente lo que me temía que estaba pasando. No se trata de una situación en la que una se lamenta de sí misma. Al contrario, se trata de sacar a la luz... lo descaradas que siguen siendo las represalias políticas y el abuso de poder bajo la administración Biden-Harris. No se me ocurre una palabra que refleje adecuadamente lo que siento. Lo más parecido que se me ocurre es la más profunda sensación de traición. Me llega al corazón".

Eso sí, Gabbard advirtió de que no se quedará de brazos cruzados frente a estas actitudes "tiránicas": "Estas acciones son las de un dictador tiránico. No hay otra forma de describir lo que están haciendo. Voy a animar a mis antiguos colegas del Congreso, que sé que están preocupados por este asunto, a que ejerzan sus facultades de supervisión".