Una nueva línea eléctrica entre Rumanía y Moldavia llevará el nombre de Trump

Publicado por Diane Hernández 6 de octubre, 2026

Una nueva línea eléctrica de alta tensión que conectará Rumanía y la República de Moldavia llevará el nombre del presidente Donald Trump, según anunció la Embajada de Estados Unidos en Chisináu.

El proyecto, denominado 'Trump Liberty Line', estará respaldado por una inversión de 130 millones de dólares del Gobierno estadounidense y tendrá como objetivo reforzar la seguridad e independencia energética de Moldavia.

La infraestructura conectará las estaciones eléctricas de Strășeni, en Moldavia, y Gutinaș, en Rumanía, mediante una línea aérea de 400 kilovoltios. En territorio moldavo tendrá unos 72 kilómetros, mientras que el tramo rumano se extenderá aproximadamente otros 144 kilómetros, según la empresa estatal moldava Moldelectrica.

Además, el proyecto contempla la modernización de la subestación de Strășeni y la instalación de dos autotransformadores para integrar la infraestructura de 330 kV con la nueva red de 400 kV.

Una apuesta por reducir la dependencia energética

La futura conexión será la tercera línea de alta tensión entre Moldavia y Rumanía. El Gobierno moldavo ha presentado el proyecto como una pieza estratégica para acercar su sistema eléctrico al mercado de la Unión Europea y reducir su vulnerabilidad energética.

Moldavia ha dependido históricamente de suministros procedentes de Rusia y de conexiones regionales expuestas a interrupciones provocadas por la guerra en Ucrania. El Ejecutivo de Chisináu ha reforzado en los últimos años sus vínculos energéticos con Rumanía y otros socios occidentales.

La Embajada estadounidense señaló además que el proyecto abrirá oportunidades para compañías de EEUU en áreas como infraestructura de transmisión, optimización de redes, tecnologías de información y comunicación, energía nuclear y almacenamiento mediante baterías.

El grupo de trabajo encargado de avanzar en la iniciativa está integrado por el Ministerio de Energía moldavo, Moldelectrica, la compañía estadounidense Black & Veatch y la Embajada de Estados Unidos en Chisináu.