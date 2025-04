Conversaciones con China, paz en Ucrania y Trump 2028: los mejores momentos de la entrevista del presidente a 'Time'

Publicado por Santiago Ospital 25 de abril, 2025

Desde la guerra arancelaria hasta las guerras de Ucrania e Israel, desde la inmigración hasta una posible re-reelección, Donald Trump habló largo y tendido sobre los primeros 100 días de su segundo mandato con la revista Time.

Negó, primero, estar ampliando los poderes presidenciales, asegurando que estaba usando el cargo "tal y como fue concebido". Quienes lo acusan de aquello señalan a la imposición de tarifas, que apuntan es potestad del Congreso, los desafíos a los tribunales, la arremetida contra instituciones privadas como las universidades.

"Creo que lo que estoy haciendo es exactamente por lo que he dicho campaña", aseguró el republicano. "Todo lo que estoy haciendo es lo que dije que iba a hacer". Y puso como ejemplo la inmigración ilegal: "Dije que iba a sacar a los criminales", recordó y afirmó que estaba cumpliendo, tras culpar a Joe Biden de abrir par en par la frontera.

La economía de Trump 2.0

"Los precios de los comestibles han bajado", afirmó Trump, aunque reconoció que "el único precio que no ha bajado es el de la energía". La inflación salió primera en varias encuestas previo a las elecciones como la principal preocupación de los estadounidenses, y una de las principales por las que los votantes se volcaron por el magnate.

Luego reculó, diciendo que el costo de la energía había bajado. El problema, en verdad: "Los tipos de interés". En declaraciones anteriores, Trump apuntó contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, "Sr. Demasiado Tarde", instándolo a bajar las tasas. También descartó querer removerlo tras asegurar que el fin de su mandato "no podía podía demorarse más".

También afirmó que Estados Unidos estaba ingresando "miles y miles de millones de dólares de otros países" debido a los aranceles. Replicando a que la inflación es parecida a la de Biden y que había pronósticos de decrecimiento, Trump prometió conseguir "el país más rico que jamás hayamos tenido".

200 pactos arancelarios



Preguntado por las tarifas, insistió en que "nuestro país va a ser muy rico en no mucho tiempo". Trump detalló que, aunque parte del objetivo de imponer gravámenes a productos extranjeros es que las empresas muden sus fábricas a Estados Unidos, tampoco quiere importar toda producción: "Hay algunos productos que realmente no quiero hacer aquí". Analizará caso por caso.

Además, afirmó que su política sería una "victoria total" incluso si dentro de un año sigue habiendo aranceles de hasta un 50%. "Porque el país va a hacer una fortuna". Estos impuestos, por tanto, podrían estar aquí para quedarse.

Trump aseguró, además, que habían "muchos acuerdos" alcanzados. Días después de anunciar una andanada de aranceles contra cientos de países en el Día de la Liberación, el presidente pausó los gravámenes "recíprocos" (menos para China) por 90 días. Tres meses que servirían para negociar acuerdos bilaterales con los países afectados.

Transcurridas casi dos semanas de la pausa, el republicano aseguró que había alcanzado "200 pactos". En tres o cuatro semanas, aseguró, habrá acabado las negociaciones.

Conversaciones con China



Uno de los asuntos más esperados de la entrevista fue el estado de las relaciones con Pekín. Trump aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, lo había llamado. "Y no creo que eso sea un signo de debilidad por su parte". No precisó cuándo.

En declaraciones posteriores a la prensa insistió que habían conversado "varias veces". China, por su parte, negó haber entablado negociaciones sobre las tarifas.

Consultado por su diálogo con Xi, aseguró que "hay un número en el que se sentirán cómodos". "Pero no puedes dejar que nos saquen un billón (trillion) de dólares. "No podemos dejar que ganen 750.000 millones de dólares".

Caso Abrego García



"Dejo eso a mis abogados. No les doy instrucciones", dijo Trump sobre el inmigrante deportado por error a El Salvador. "Yo no tomo esa decisión".

Negó, asimismo, haberle preguntado al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que devuelva a Abrego García. "No le he preguntado directamente, pero dijo que no lo haría". Insistió, asimismo, en que los medios de comunicación lo mostraban como un "santo", cuando en realidad “era miembro la [organización criminal] MS-13".

DOGE

"Encontramos cientos de miles de millones de dólares de despilfarro, fraude y abuso", celebró el papel del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk. "Miles de millones de dólares que se entregan a políticos, políticos únicos basados en el medio ambiente".

"Quiero decir, es una pregunta loca". Así respondió a los cuestionamientos sobre que el DOGE estaría centralizando datos de agencias antes desvinculados por cuestiones de seguridad para los ciudadanos. Consultado si los datos del IRS serían utilizados para hallar inmigrantes ilegales, contestó: "Que yo sepa, no".

"Rusia se quedará con Crimea"



La promesa de acabar la guerra en Ucrania en el día uno fue, se defendió, una exageración para dejar claro un punto.

Aunque dijo creer que Vladimir Putin daría los pasos necesarios para alcanzar una tregua, reconoció que, si fuese por el ruso, "preferiría ir y llevárselo todo". "Hemos tenido muy buenas conversaciones y nos estamos acercando a un acuerdo", añadió.

También dijo confiar en que Volodimir Zelenski haría lo propio. "Rusia se quedará con Crimea", aseveró sobre uno de los puntos más controvertidos de un posible pacto. Tan sólo horas antes el mandatario ucraniano se había negado a aceptar la ocupación de la región como parte de un acuerdo [en manos de Rusia desde 2014].

¿Trump 2028?



"Tengo mucha gente rogándome que vuelva a presentarme, pero no he contemplado ni la posibilidad", sostuvo sobre un posible tercer término. Evitó, sin embargo, entrar en pormenores. Aunque la Enmienda 22 limita el número de mandatos a dos, en el pasado Trump dijo que existían vías para perseguir un mandato más.

El mandatario también respondió sobre el perdón a los manifestantes del 6 de Enero, su apoyo al presupuesto republicano de la Cámara sólo sí no conlleva recortes en seguridad social, Medicare y Medicaid, además de su primer viaje oficial, a Oriente Medio.