Vance se reunió con los marines del HMX-1 en Quantico y les transmitió un mensaje de orgullo por parte de Trump

US Vice President JD VanceAFP

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de marzo, 2025

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, llegó este miércoles a la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, donde se reunió con los marines del HMX-1, el escuadrón presidencial de helicópteros. El número dos de la Casa Blanca, quien llegó un par de horas más tarde de lo que originalmente estaba programado, se disculpó por el retraso y explicó que estaba en una reunión con el presidente Donald Trump, la cual se extendió más de lo normal.

Asimismo, Vance señaló que el líder republicano le pidió personalmente que les enviara un mensaje a los marines: “Me pidió que les dijera dos cosas. Primero, que los quiere. Y segundo, que está orgulloso de ustedes”. El vicepresidente también detalló que, si bien la reunión con Trump pudo durar mucho más tiempo, terminó priorizando su visita a Quantico luego de que, en un momento, interrumpiera al presidente para comentarle sobre su encuentro con los marines. “Me levanté y dije: ‘Señor, sé que estamos en medio de algo, pero los marines en Quantico me están esperando’. Y él dijo: ‘Oh, no me había dado cuenta. Tienes que ir ahora mismo’”, contó Vance durante su discurso.

Vance asistió a la base con el fin de visitar al escuadrón presidencial de helicópteros, como parte de la misión de la actual Administración de estrechar los lazos con los entes militares y de seguridad del país, tras varios años en los que varios de los más destacados líderes del Partido Demócrata repetían la narrativa de una parte de la extrema izquierda estadounidense que aseguraba que el estamento militar era intrínsecamente fascista o que a la fuerza policial había que abolirla.

Un momento determinante para su vida

En su discurso ante los marines, el vicepresidente bromeó durante un par de minutos sobre el hecho de haber llegado tarde. “Ese no es el horario del Cuerpo de Marines, amigos. Recuerdo que el sargento Arledge siempre me decía: 'Si llegas cinco minutos antes, ya llegaste 10 minutos tarde… ¿Qué significa cuando el vicepresidente llega dos horas tarde? Supongo que estoy a tiempo, porque ¿quién diablos me va a meter en problemas, cierto?'”

Vance, quien fue marine, también describió en su discurso la forma en que su tiempo en el servicio militar fue uno de los momentos más determinantes en su vida al inculcarle valores que lo marcaron para siempre. De igual forma, agradeció a los marines por su dedicación y profesionalismo para luego visitar las instalaciones de la base y compartir con el personal.