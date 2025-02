Los extrabajadores de la USAID tendrán 15 minutos para recoger sus pertenencias

Publicado por Israel Duro Verificado por 26 de febrero, 2025

USAID ha comunicado a sus extrabajadores del edificio Ronald Reagan de Washington D.C. que dispondrán de 15 minutos para recoger sus pertenencias. En un comunicado, la agencia ha establecido tramos horarios entre el 27 y el 28 de este mes en los que los empleados, según su departamento, serán escoltados a sus puestos para el proceso.

En el escrito, los oficiales advirtieron a los extrabajadores de que se trata de la única oportunidad de acceder al edificio, que pasará a convertirse en la sede de la Patrulla Fronteriza: "Este jueves y viernes SOLO - 27 y 28 de febrero de 2025 - el personal de USAID tendrá la oportunidad de recuperar sus pertenencias personales de la RRB durante una fecha y hora designadas como se indica a continuación. El personal debe leer atentamente este mensaje antes de intentar recuperar sus objetos del edificio esta semana".

Además, el material para desplazar los objetos correrá a cargo de los exempleados, sin que USAID u otra agencia vaya a facilitar "cajas, bolsas, cinta adhesiva y/u otros recipientes". Asimismo, el comunicado especifica claramente que "el personal sólo podrá retirar sus objetos personales, y no podrá recuperar ni retirar documentos, suministros u otros objetos creados por el gobierno de EE.UU. que sean propiedad de éste".

Controles de salida

Aquellas personas que se encuentran en situación de licencia forzosa, deberán "retirar su equipo suministrado por el gobierno (GFE) emitido por USAID (por ejemplo, ordenador portátil, iPad, etc.) antes de salir de su espacio de trabajo". Sin embargo, aquellos que hayan perdido su puesto de trabajo "deben entregar sus activos emitidos por USAID, fichas clasificadas, tarjeta PIV y pasaporte diplomático (si procede) en las mesas designadas al salir del espacio de USAID".

Además, "después de recoger sus objetos, pero antes de salir de la RRB, el personal deberá acusar recibo de sus efectos personales, eximiendo a todos los organismos de toda responsabilidad por los objetos personales que se dejen. El personal también certificará que no tiene en su posesión ningún documento oficial del gobierno, ya sea físico o electrónico".

Por último, "si el personal no puede recoger sus artículos y no desea que otro miembro del personal los recoja en su ausencia, los artículos personales serán empaquetados por la GSA y enviados a un almacén para su recogida en una fecha y hora posteriores. La GSA no puede garantizar que los objetos personales no reclamados durante este plazo no sufran daños o pérdidas, pero tomará todas las medidas de precaución para salvaguardarlos. NO SE REEMBOLSARÁN al personal los gastos de transporte o aparcamiento relacionados con la recogida de sus objetos personales".