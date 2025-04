Las universidades maquillan sus oficinas de diversidad ante presiones de la Administración Trump: el caso Caltech

Publicado por Leandro Fleischer 17 de abril, 2025

El Instituto de Tecnología de California (Caltech), reconocido mundialmente por su rigor académico y su enfoque en la meritocracia, ha dado un paso que ha levantado sospechas sobre sus intenciones: cambió el título de su máxima responsable de diversidad, pero mantuvo intacta la estructura de la oficina que dirige.

Según un artículo reciente de The Washington Free Beacon, este movimiento parece ser un intento de preservar sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) mediante ajustes superficiales, en medio de un clima político adverso en Estados Unidos.

El anuncio, realizado la semana pasada, indica que Lindsey Malcom-Piqueux, hasta ahora asistente del vicepresidente para diversidad, equidad, inclusión y evaluación, ha sido promovida a asociada del vicepresidente para clima institucional, compromiso y éxito. Aunque el nuevo título elimina toda referencia explícita al DEI, Malcom-Piqueux seguirá supervisando el Centro para la Inclusión y la Diversidad de Caltech, la oficina central de estas iniciativas en la institución.

Así lo confirmó un correo institucional enviado por el presidente de Caltech, Thomas Rosenbaum, el pasado 31 de marzo, donde destacó que en su nuevo rol, ella impulsará "el compromiso, la progresión y el éxito personal y profesional" de la comunidad universitaria.

El Centro para la Inclusión y la Diversidad, según su propia descripción en la página web de Caltech, ofrece "talleres educativos y programas para que todos aprendan, se conecten y mejoren su práctica y enfoque para hacer gran ciencia". Además, busca fomentar la exploración de identidades, la construcción de comunidad y la creación de redes de contacto. Sin embargo, este cambio de título no parece alterar su esencia ni su funcionamiento, lo que sugiere que podría ser más una maniobra cosmética que una reforma sustancial.

Este giro en Caltech llega apenas dos semanas después de que el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA, administrado por la misma universidad, ejecutara una jugada similar.

Neela Rajendra, hasta entonces jefa de diversidad del JPL, pasó a ser jefa de la Oficina de Excelencia del Equipo y Éxito de los Empleados, un título que también evade menciones al DEI.

Este cambio ocurrió en un contexto de recortes presupuestarios que llevaron al despido de 900 empleados y a la eliminación de páginas web relacionadas con diversidad, según reportó The Washington Free Beacon. Curiosamente, Rajendra había señalado previamente que los "plazos extremos" eran un obstáculo para la inclusión, una postura que ahora contrasta con su nuevo rol.

El patrón no es exclusivo de Caltech. En febrero pasado, la Escuela de Enfermería de la Universidad de Michigan renombró su oficina de DEI como la oficina de "cultura comunitaria", siguiendo una tendencia que parece extenderse entre las instituciones académicas estadounidenses.

La presión de la Administración Trump



Estos movimientos coinciden con la presión ejercida por la Administración de Donald Trump, que desde su retorno al poder en 2025 ha intensificado su ofensiva contra los programas de diversidad en la educación superior, considerándolos discriminatorios o innecesarios.

A pesar de su reputación como bastión de la meritocracia y su resistencia histórica a las corrientes woke, Caltech no parece inmune a estas tensiones.

El sitio web del Centro para la Inclusión y la Diversidad incluye una aclaración que subraya que todos sus programas y estructuras de apoyo están abiertos a cualquier miembro de la comunidad del campus, una medida que podría interpretarse como un escudo ante posibles acusaciones de discriminación racial. Sin embargo, algunos de sus programas, como la Asociación de Mujeres Negras de Caltech, están claramente diseñados con grupos específicos en mente, ofreciendo "oportunidades de networking y desarrollo profesional para mujeres afroamericanas en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y sus aliados".

Más allá de Caltech: un contexto más amplio



Información adicional revela que esta estrategia de rebautizar sin reformar no es nueva. Según un reciente artículo de The New York Times, el Departamento de Educación de EEUU está investigando a 45 universidades, incluidas Yale y Cornell, como así también las instituciones estatales Ohio State y Arizona State, por su participación en el Ph.D. Project, un programa para aumentar la diversidad racial entre profesores de escuelas de negocios.

Esto sugiere que las instituciones están buscando formas de mantener sus iniciativas de diversidad bajo un perfil más bajo.

Por otro lado, un reporte reciente de Associated Press indica que varias empresas estadounidenses, como Uber, Google, Target, Goldman Sachs, Amazon, McDonald’s, Ford y Walmart, entre otras, están retrocediendo en sus compromisos con el DEI, lo que refleja una tendencia más amplia en respuesta a las políticas actuales.