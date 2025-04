La principal prioridad del recién elegido representante Randy Fine es aprobar la agenda de Trump

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de abril, 2025

Mientras hacía campaña para su nuevo cargo en el Congreso, el congresista Randy Fine (Rep. Fla.), que ganó unas elecciones especiales el pasado 1 de abril, escribió en las redes sociales que "el martillo hebreo se acerca" y las congresistas antiisraelíes Ilhan Omar (D-Minn.) y Rashida Tlaib (D-Mich.) "podrían considerar irse antes de que yo llegue. Allá voy".

JNS preguntó a Fine, que es judío, qué les dirá a Omar y Tlaib cuando inevitablemente se cruce con ellas en el Capitolio.

"No hablo con terroristas", respondió.

Apodado el martillo hebreo por un compañero senador del Estado de Florida, Fine ha estado en campaña perpetua, apareciendo en las papeletas electorales cinco veces en los últimos nueve meses, incluyendo elecciones primarias, generales, especiales y del Comité estatal.

Esto incluye el salto de la Cámara de Representantes de Florida al Senado estatal y a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en solo seis meses.

Ganó una carrera más reñida de lo esperado para ocupar el escaño vacante del 6º Distrito del Congreso en el Estado del Sol, que Mike Waltz dejó libre para convertirse en asesor de seguridad nacional del presidente de EEUU Donald Trump.

"Las últimas tres semanas y media han sido una locura. Nadie se preocupó por nuestra carrera, y luego todo el mundo se preocupó por nuestra carrera", dijo Fine, de 50 años, a JNS sobre la atención nacional centrada en la elección especial, en la que venció al exprofesor Joshua Weil por 14 puntos.

La estrecha mayoría republicana en la Cámara significa que cada elección especial tiene un peso significativo.

"Mi primera prioridad es asegurarme de que se apruebe la agenda del presidente Trump", declaró Fine a JNS. "Me complació ver que mi elección permitió que el gran y hermoso proyecto de ley de reconciliación se aprobara esta semana", agregó.

La resolución presupuestaria de la Cámara, destinada a sentar las bases para la agenda de Trump, se aprobó la semana pasada por un margen de 216-214.

"Si hubiera perdido, habría fracasado", afirmó Fine a JNS.

Más allá de apoyar a Trump, las prioridades de Fine son la relación Estados Unidos-Israel y la lucha contra el odio a los judíos. Dijo a JNS que ningún miembro del Congreso adoptará una línea más dura que él sobre el antisemitismo.

"Ciertamente no es algo de lo que tenga miedo de hablar", sostuvo. "Es por lo que más se me conoce de mi época en Florida", añadió.

Fine ha sido asignado a la Comisión de Educación y Mano de Obra de la Cámara de Representantes, que ha desempeñado un papel central en la denuncia y la lucha contra el odio a los judíos en las instituciones educativas estadounidenses.

Está previsto que la comisión celebre una audiencia sobre el odio judío en los campus el próximo 7 de mayo.

La batalla de Fine contra el antisemitismo llevó al deterioro de su relación con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, por lo que Fine señaló que era la reticencia del gobernador a abordar el odio judío procedente de los neonazis y otros de la derecha. (Los partidarios del gobernador sostienen que es un feroz defensor de Israel y de los judíos).

"Florida es el mejor lugar de Estados Unidos para ser judío", dijo Fine a JNS. "Es el lugar más seguro. Es el lugar más acogedor, y lo es gracias a mí", remarcó.

Fine impulsó dos proyectos de ley relacionados con el antisemitismo que DeSantis convirtió en ley en junio de 2024.

"Hacer eso no fue fácil. Lograr que esos proyectos de ley fueran escuchados no fue fácil", sostuvo. "Lograr que el gobernador DeSantis firmara esos proyectos de ley no fue fácil. Conseguir que hiciera cumplir esos proyectos de ley no fue fácil", agregó.

"Pude superarlo en Florida, y espero poder hacerlo también en Washington", dijo a JNS.

Fine espera ser asignado a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, donde puede tener un mayor impacto en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, declaró a JNS.

En lo inmediato, está montando una oficina que funcione tras una campaña relámpago.

No sólo tomó posesión del cargo tres meses después que el resto de los congresistas en su primer mandato, sino que además no dispuso del típico período de dos meses, entre noviembre y enero, para preparar su mandato.

"En realidad llevo cinco meses de retraso", señaló Fine a JNS.

Es el cuarto miembro republicano judío de la Cámara en esta Legislatura, uniéndose al representante Craig Goldman (R-Texas), un compañero de primer año, y a los representantes Max Miller (R-Ohio) y David Kustoff (R-Tenn.).

Fine dijo a JNS que ha llegado a conocer a Miller a lo largo de los años en actos de la Coalición Judía Republicana y que está llegando a conocer a Kustoff.

El despacho del nuevo congresista de Florida, en el que ha colocado una mezuzá (pequeño pergamino con versículos bíblicos, guardado en un estuche) en la puerta principal, está al lado del del congresista demócrata Jared Moskowitz, también judío.

"Era un gran amigo mío cuando estábamos juntos en la Legislatura de Florida", indicó Fine.

Dijo a JNS que no conoce a muchos judíos demócratas de la Cámara, después de haber conocido a la representante Debbie Wasserman Schultz (D-Fla.), que ha servido en el Congreso durante más de 20 años, por primera vez la semana pasada en una reunión de la delegación del Congreso de Florida.

"No sé si conozco a los demócratas judíos", declaró Fine a JNS. "Bastante tengo con conocer a otros 219 republicanos", añadió.

