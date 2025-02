Trump dice que Ucrania no tiene "ninguna carta" para negociaciones con Rusia

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 21 de febrero, 2025

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que Ucrania no tiene "ninguna carta" en mano en potenciales negociaciones para poner fin a la guerra en su país, tras ser invadido por Rusia.

"He tenido muy buenas conversaciones con (el presidente ruso, Vladimir) Putin, y no tan buenas con Ucrania. Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que esto continúe", dijo Trump en una reunión de gobernadores en la Casa Blanca.

Antes estimó que la presencia de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en las negociaciones no es "muy importante".

"Ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos", añadió.

El presidente Trump ha lanzado esta semana varios ataques contra Zelenski. Su acercamiento a Putin ha hecho temer una ruptura entre Washington y Ucrania, que depende de la ayuda estadounidense para combatir a los rusos.

Llamó a Zelenski "dictador sin elecciones" y el miércoles dijo que los rusos se han apoderado de "mucho territorio" en Ucrania y, por lo tanto, tienen "las cartas" en la mano.