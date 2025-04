'Brand New Day': Tom Holland revela el título de la nueva película de Spider-Man

'Spider-Man: No Way Home' Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 1 de abril, 2025

Una de las películas más esperadas del próximo año ya tiene título oficial. La próxima entrega del superhéroe Spider-Man, cuyo estreno está programado para el 31 de julio de 2026, se titulará Spider-Man: Brand New Day, y volverá a contar con el actor británico Tom Holland como protagonista.

Fue el propio Holland quien confirmó el título de la nueva película del famoso superhéroe. El actor británico, conocido por formar parte del elenco de otras producciones como The Impossible (2012) o In the Heart of the Sea (2015), apareció en un video emitido durante la CinemaCon -que se está celebrando en el Caesars Palace de Las Vegas (Nevada)- para informar a los seguidores de la noticia.

"Siento mucho no poder estar con ustedes. Estoy al otro lado del mundo rodando una película. Sé que los dejamos con un clip enorme al final de No Way Home, así que Spider-Man: Un Nuevo Día es un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Es todo lo que puedo decir", dijo el intérprete.

Está será la cuarta película individual del superhéroe en la que veamos a Holland meterse en el papel de Peter Parker/Spider-Man. Además, también se puso en la piel del hombre araña en otras tres entregas del conocido como Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), una las franquicias del séptimo arte más rentables de la historia.

Antes de Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield lucieron el uniforme de Spider-Man en el cine.