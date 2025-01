19 fiscales demócratas presentan una demanda para detener la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 21 de enero, 2025

Una coalición de al menos 18 fiscales de estados demócratas presentaron una demanda en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. La acción legal fue iniciada en Massachusetts y se sumaron las ciudades de San Francisco y Washington, DC.

El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin -quien encabezó la iniciativa legal junto con los fiscales generales de California y Massachusetts- calificó la decisión de Trump como extraordinaria y extrema.

“Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, dijo Platkin en una declaraciones recogidas por The New York Times.

Entre tanto, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció otra demanda separada en contra del presidente por el mismo tema.

Entre las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump horas después de su investidura se encuentra la pausa de la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, desafiando la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda de la Constitución.

En ese sentido, NBC recordó que "la propuesta de Trump no entrará en vigor hasta dentro de un mes, lo que da a la justicia tiempo suficiente para bloquearla antes de esa fecha".